Студентка привела в університет таксу: такої реакції викладача на собаку не очікував ніхто

В одному з американських університетів на занятті з історії з'явився чотирилапий студент. Викладач Метью Пітман спершу сказав, що приводити тварин на лекції абсолютно неппофесійно. Втім, після одного жесту собаки думка чоловіка кадринально змінилася – заняття викладач проводив уже з таксою на руках.

Милим відео із чотирилапим студентом поділилися в TikTok. Там історія миттю стала популярною й зібрала понад 12 мільйонів переглядів.

Цікаво Від наляканої тваринки за 40 гривень до зірки Threads: як кішечка Мурля краде серця тисяч людей

Як пухнастий улюбленець розчулив викладача?

Дівчина прийшла на заняття не сама – у відповідному урочистному вбранні разом з нею вивчати історію прийшла такса.

Викладачу така ідея не сподобалася – він заявив, що собака хоч і виглядає мило, однак у навчальній аудиторії немає місця для тварин. За його словами, присутність тварини є непрофесійною, може створювати антисанітарні умови та відволікати студентів від занять.

Це Метью Пітман сказав у момент, коли студентка піднесла тварину просто до його обличчя – і тоді чоловік "розтанув".

Проводити заняття викладач продовжив уже з таксою на руках. Він люб'язно підгодовував собаку смаколиками, розповідаючи студентам чергову тему з історії.

Хвостатий студент став улюбленцем на занятті в американського викладача: дивіться смішне відео

Що писали в мережі?

Користувачі вибухнули замилуваннями й добрим сміхом, побачивши, як добре пухнастик влився в атмосферу заняття з історії. Люди писали, що, мовляв, не бачать собаку – натомість у них перед очими старанний студент.

До того ж, чотирилапий мав чудову навчальну форму. Багатьох особливо розчулив його маленький студентський капелюшок.

Перша такса, яка отримала ступінь бакалавра історії,

– писали в мережі.

Одна з користувачок поділилася також світлиною зі свого навчання. Вона розповіла, що її викладачка бере собаку з собою на кожне заняття.



Собака в університеті / Скриншот з мережі

Ще одна коментаторка поділилася, що колись приводила до школи свого рудого кота на ім'я Джиммі. Адміністрація дозволяла це, поки тварина не заважала навчанню.

Уже після випуску дівчина поцікавилася в директора, чому її дозволяли ходити на уроки з котом. Той пояснив, що вчителі помітили: присутність Джиммі позитивно впливала не лише на його оцінки, а й на успішність усього класу.

Кіт часто підходив до дітей, яким було важко або сумно, а зрештою навіть "отримав" власний диплом, ставши справжньою легендою школи.

Подібні припущення щодо взаємозв'язку успіхів з таксою на занятті з історії висловлювали й інші користувачі: "Коли учні відповідають правильно, цуценя отримує ласощі. Вони зосереджуються набагато більше", – писали в коментарях.

Чи справді собаки можуть заохочувати людей до навчання?

Фахівці дійшли висновку, що позитивна взаємодія з чотирилапими може покращувати психологічний стан учнів та допомагати їм легше справлятися з академічним навантаженням. Емоційна підтримка від тварини, ймовірно, працює як своєрідний "буфер" проти стресу.

У дослідженні, опублікованому в International Journal of Psychological Studies, взяли участь 20 підлітків віком від 14 до 18 років. Метою роботи було з'ясувати, як песик впливає на рівень стресу та успішність учнів, які навчаються на поглиблених курсах Advanced Placement (AP). Учасники проходили опитування та інтерв’ю, під час яких дослідники збирали як кількісні дані – середні оцінки, рівень стресу та інформацію про взаємини із собакою, – так і якісні враження про їхній досвід.



Учені дослідили, як собаки допомагають студентам учитися / Unsplash

Для оцінки емоційного зв'язку з домашніми улюбленцями використовували шкалу MDORS, а рівень стресу визначали за шкалою PSS. Обидві базувалися на 5-бальній системі відповідей – від "категорично не погоджуюсь" до "повністю погоджуюсь".

Довідка. Шкала сприйнятого стресу (Perceived Stress Scale, PSS або PSS-10) – це один із найвідоміших у світі психологічних опитувальників для оцінки рівня стресу. Вона вимірює суб'єктивне сприйняття неконтрольованих, непередбачуваних та надмірних життєвих ситуацій протягом останнього місяця.

Вищі результати MDORS свідчили про тісніший позитивний зв'язок із собакою, тоді як високі показники PSS означали сильніший стрес. Отримані результати показали цікаву тенденцію.



Собаки позитивно впливають на успішність студентів / Unsplash

Зверніть увагу! Серед школярів без собак рівень стресу був більш різноманітним, а середні оцінки – дещо нижчими. Ще один аналіз поділив учасників на дві групи: тих, хто переважно мав оцінки "відмінно", та тих, у кого частіше були "добрі" результати. Серед власників собак 75% потрапили до категорії з найвищими оцінками. Натомість серед учнів без собак половина частіше мала нижчі результати.

Науковці також припускають, що терапевтичні собаки можуть стати корисною частиною програм підтримки психічного здоров'я у школах та інших навчальних закладах із високим рівнем навантаження.

Хоча невелика кількість учасників не дозволяє робити остаточні висновки, результати все ж демонструють потенційну користь собак для емоційного стану та навчальних досягнень молоді.

Які породи собак найрозумніші?

Дослідники з Університету Гельсінкі провели велике дослідження, щоб з'ясувати, які породи собак мають найвищі інтелектуальні здібності. У випробуваннях взяли участь представники порід, яких часто вважають одними з найрозумніших у світі. Серед них, зокрема:

австралійський келпі;

лабрадор-ретривер;

золотистий ретривер;

шотландська вівчарка;

німецький ховаварт.

Для собак підготували десять різних тестів: сім були спрямовані на перевірку когнітивних навичок, а ще три – на оцінку поведінки та реакцій.

Зокрема, тварини мали знайти спосіб обійти прозору V-подібну конструкцію, щоб дістатися до їжі, яку вони бачили перед собою.

За підсумками всіх випробувань найвищий результат продемонстрували бельгійські малінуа. Представники цієї породи отримали 35 балів із 39 можливих і стали лідерами дослідження.