Собака переможно "увірвався" на лижну гонку під час Олімпійських ігор в Італії

Чотирилапі вже не вперше долучаються до Олімпійських ігор і дивують своїми спортивними досягненнями. Так, під час жіночої командної спринтерської гонки вільним стилем на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Італії глядачі стали свідками несподіваного й кумедного моменту за участю собаки.

Він активно долучився до фінального ривка разом з атлетками. Випадок не зміг залишити інтернет-користувачів осторонь, тож песик відразу став зіркою соцмереж. Про це написали, зокрема й у CNN.

До теми Працює за їжу: на Олімпійських іграх знайшли наймилішого працівника

Як чотирилапий взяв участь у лижній гонці?

На відео з трансляції видно, як радісний собака біжить слідом за двома лижницями під час вирішального спурту. Трибуни вибухнули сміхом і оплесками, коли хвостатий "спортсмен" разом з атлетками перетнув фінішну лінію.

Собака взяв участь у лижній гонці на Олімпіаді: дивіться відео

Після цього пес почав із цікавістю обнюхувати трасу та спорядження, тоді як учасниці перегонів розгублено озиралися на свого несподіваного суперника.

Що відомо про хвостатого спринтера?

Як повідомляє NPR, героєм курйозного епізоду став дворічний чехословацький вовкособ на ім'я Назгул. Він утік із будинку неподалік траси випадково "приєднався" до змагань, спершу з'явившись під час кваліфікації, а згодом знову вибігши на дистанцію вже під час командного спринту.

На кадрах, що швидко поширилися в соцмережах, видно, як Назгул мчить на повній швидкості позаду спортсменок, а також переслідує дистанційно керовану телевізійну камеру, яка рухалася вздовж траси. Публіка сприйняла його появу з гумором, а коментатори не приховували подиву.

За інформацією NPR, організатори оперативно зловили собаку без жодних інцидентів і повернули додому, де він мешкає з господарями.

Власник розповів журналістам, що того ранку Назгул був особливо схвильований, бо бачив, як люди кудись вирушають.

Мені здається, він просто хотів піти за нами. Він завжди шукає компанії,

– зазначив господар.

Одна зі спортсменок зізналася, що спершу навіть не зрозуміла, що відбувається, й подумала, що їй привиділося. Попри несподівану конкуренцію, гонку вдалося завершити без перешкод, а пес миттєво став неофіційною зіркою дня.

Що ще відомо про собак на Олімпійських іграх?