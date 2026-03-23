Чи можна завести сома як домашнього улюбленця: правда, яка вас здивує

Соми дедалі частіше стають домашніми улюбленцями, однак їх утримання має чимало нюансів. Деякі види можуть виростати до значних розмірів і не підходять для звичайних акваріумів.

The Spruce Pets пояснює, що потрібно знати перед тим, як заводити таку рибу.

Чи може стати сом домашнім улюбленцем?

Сомів часто вважають невибагливими "чистильниками" акваріума, однак насправді їх утримання потребує ретельної підготовки. Фахівці наголошують: перед покупкою важливо дослідити конкретний вид, адже у світі існує понад 3000 різновидів сомів, і кожен має свої особливості.

Однією з головних проблем є розмір риби у дорослому віці. Багато сомів, які продаються маленькими, з часом виростають настільки, що не поміщаються у звичайний домашній акваріум. Саме тому вибір виду має базуватися не на зовнішньому вигляді, а на можливостях власника забезпечити достатній простір.

Ще один поширений міф є те, що соми не потребують окремого догляду і "прибирають" акваріум. Насправді більшість із них не харчуються лише водоростями та потребують повноцінного раціону. Без правильного годування і догляду риба може захворіти або навіть загинути.

Соми є донними мешканцями, тобто більшість часу проводять на дні акваріума. Вони використовують свої вусики для пошуку їжі, тому їм потрібен м’який ґрунт – пісок або дрібний гравій. Гострі камені можуть травмувати ці чутливі органи.

Також важливо враховувати сумісність з іншими рибами. Деякі види сомів є мирними та добре уживаються у спільному акваріумі, однак інші – хижаки, які можуть поїдати менших сусідів. Тому підбір "сусідів" має бути обдуманим.

Що обов'язково треба знати перед тим, як завести сома?

Як зазначає Джессі Сандерс, ветеринар з акваторної медицини, сом може здатися невибагливою акваріумною рибою, однак перед його придбанням важливо врахувати низку нюансів. Насамперед потрібно правильно обрати вид, адже соми суттєво відрізняються за розміром і поведінкою – від маленьких мирних до великих і активних.

Багато новачків помиляються, купуючи маленького сома, не враховуючи, що він може значно вирости і потребуватиме великого акваріума.

Також важливо заздалегідь підготувати відповідний об’єм води, адже для більших риб потрібно більше простору і стабільні умови.

Окрему увагу слід приділити ґрунту. Соми проводять багато часу на дні та можуть пошкодити свої вусики об гострі камені. Для комфортного життя їм необхідні укриття, такі як корчі, печери або рослини, де риба може сховатися і знизити рівень стресу.

Температура води також має значення: більшість сомів добре почуваються у межах приблизно 22 – 28 градусів.

Регулярний догляд за водою, фільтрація та контроль її якості є обов’язковими для здоров’я риби.

