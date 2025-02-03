Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News.

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Відомо, що чоловік ловив рибу разом із дружиною. Риба не хотіла здаватися та боролася у воді.

Навіть через годину боротьби риба все ще тягнула волосінь. Ми всі думали: "Коли ж це закінчиться?",

– згадав рибалка.

На березі Інг виміряв сома. Його довжина становила понад 2,4 метра, а вага – 68 кілограмів.



Довжина сома становила понад 2,4 метра / Фото Chloe Ing

Цікаво, що рекордсмена спіймали ще у вересні 2024 року, однак Британський комітет з вилову риби (Rod-Caught) підтвердив досягнення тільки зараз.

Довідка. Попередній рекорд встановлений у травні 2024 року: тоді інший рибак спіймав сома завважки 64,4 кілограма. Обидва соми жили в одному і тому ж озері поблизу Молдона (Велика Британія).

Рибалка зізнався, що завжди мріяв зловити найбільшу рибу в озері.

Це не хобі, а моя одержимість. Встановити рекорд Великої Британії – це мрія, що стала реальністю,

– зізнався Інґ.

Чоловік додав, що дідусь був би "такий гордий, що кричав би про це з дахів".