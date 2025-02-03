Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News.
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Известно, что мужчина ловил рыбу вместе с женой. Рыба не хотела сдаваться и боролась в воде.
Даже через час борьбы рыба все еще тянула леску. Мы все думали: "Когда же это закончится?",
– вспомнил рыбак.
На берегу Инг измерил сома. Его длина составляла более 2,4 метра, а вес – 68 килограммов.
Длина сома составляла более 2,4 метра / Фото Chloe Ing
Интересно, что рекордсмена поймали еще в сентябре 2024 года, однако Британский комитет по вылову рыбы (Rod-Caught) подтвердил достижение только сейчас.
Справка. Предыдущий рекорд установлен в мае 2024 года: тогда другой рыбак поймал сома весом 64,4 килограмма. Оба сома жили в одном и том же озере вблизи Молдона (Великобритания).
Рыбак признался, что всегда мечтал поймать самую большую рыбу в озере.
Это не хобби, а моя одержимость. Установить рекорд Великобритании – это мечта, ставшая реальностью это мечта,
– признался Инг.
Мужчина добавил, что дедушка был бы "такой гордый, что кричал бы об этом с крыш".