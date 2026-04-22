Чому собаки багато сплять і в яких випадках це вже не є нормою

Багатьом власникам здається, що їхні собаки постійно сплять. У середньому собаки можуть проводити в стані відпочинку більшу частину доби.

Водночас тривалість і якість сну залежать від віку, породи, здоров’я та способу життя тварини. Про це пише Treehudeer.

Чому собаки так багато сплять?

За даними ветеринарів і кінологів, собаки сплять у середньому від 12 до 14 годин на добу, а цуценята та літні тварини – ще більше.

Фактично близько половини доби вони проводять уві сні, ще частину перебувають у стані спокою, і лише приблизно п’ята частина часу припадає на активність. Це пояснюється природними особливостями організму, адже собаки сплять фрагментами протягом дня і ночі, а не одним тривалим циклом, як люди.

Вони також мають менше фази швидкого сну, яка відповідає за відновлення мозку, тому потребують частішого відпочинку.

Одним із головних факторів є вік тварини. Цуценята можуть спати до 18 – 20 годин на добу, оскільки активно ростуть і швидко втомлюються. Літні собаки також потребують більше відпочинку через зниження енергії та фізичні обмеження.

Важливу роль відіграє порода: великі собаки, такі як мастифи чи сенбернари, зазвичай сплять більше, ніж дрібні активні породи. Робочі собаки, навпаки, мають коротші періоди сну через постійну активність і завдання.

Також на сон впливають здоров’я та емоційний стан. Під час хвороби або стресу тварини можуть спати більше, намагаючись відновити сили. Зміни у житті, наприклад переїзд або втрата члена родини, теж здатні збільшити тривалість сну.

Коли сон у собак вважається проблемою?

Водночас ветеринари American Kennel Club попереджають, що надмірний сон може бути сигналом проблем зі здоров'ям, якщо він різко змінює звичну поведінку тварини.

Водночас ветеринари American Kennel Club попереджають, що надмірний сон може бути сигналом проблем зі здоров’ям, якщо він різко змінює звичну поведінку тварини. Особливу увагу варто звернути, якщо активний собака раптово починає постійно дрімати та уникає фізичної активності.

Серед можливих причин такого стану називають депресію, ендокринні порушення, зокрема гіпотиреоз, або цукровий діабет. Також підвищена сонливість може з’являтися через біль, хронічні захворювання або загальне виснаження організму.

Фахівці наголошують, що важливо оцінювати не лише кількість сну, а й загальний стан собаки, її апетит та поведінку. Якщо тварина виглядає млявою, менше грається або змінює харчові звички, це привід для консультації з ветеринаром.

Водночас у багатьох випадках тривалий сон є нормальним і залежить від віку, породи та способу життя собаки.

