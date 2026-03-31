Величезний пес Джампер ходить по закладах Києва: чи небезпечний тибетський мастиф

Тибетський мастиф – одна з найбільших порід собак. Але це не заважає песику на ім'я Джампер вільно прогулюватися вулицями Києва, ходити в різноманітні заклади й збирати на собі сотні захоплених поглядів.

Про життя тибетського мастифа Джампера розповідають на сторінці dzamper.top у TikTok.

Як Джампер ходить по кав'ярнях?

Собака чудово почувається в компанії людей. Він ввічливо погоджується на фотосесії з дітьми під час своїх прогулянок столицею, адже далеко не кожного дня можна побачити песика, схожого на ведмедя.

Полюбляє Джампер і завітати до закладів, щоб розділити трапезу зі своїми господарями. Попри свої дійсно вражаючі розміри, собака поводиться ввічливо й часом сам схожий на малюка.

У коментарях користувачі мережі активно засипають Джампера компліментами, відзначаючи його красу й кмітливість. Хтось навіть порівнює собаку з легендарним Альфом, героєм однойменного сіткому.

Вибачаюсь,а де трон королівський? Хоч би стільчик поставили,

– відреагувала на відео одна з користувачок.

Що відомо про породу тибетського мастифа?

Експерти з American Kennel Club розповіли, що тибетські мастифи можуть сягати понад 66 сантиметрів у холці та важити більше 45 кілограмів. Описуючи цю породу, складно обійтися без слів "потужний", "мускулистий", "масивний" і "міцний".

Водночас вони доволі спритні й здатні швидко реагувати на загрозу. Їхня широка голова, високо посаджені V-подібні вуха та виразні карі очі надають їм благородного й мудрого вигляду.

Цікаво! Тибетці вірять, що тибетські мастифи мають душі ченців і черниць, які не були достатньо досконалими, щоб переродитися людьми або потрапити до Шамбали (небесного світу).

Давній тибетський мастиф вважається одним із найкращих сторожових собак. Ці великі, густо вкриті шерстю тварини вдома поводяться спокійно й врівноважено, віддані своїй родині, але насторожені та територіальні щодо чужих.

Тибетський мастиф може проявляти агресію у разі провокації, адже має сильний інстинкт захисту господаря й гостро реагує на незнайомців. Водночас за правильної соціалізації та виховання така поведінка трапляється рідко.

