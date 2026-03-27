Можуть стати великою проблемою: кінолог назвав 3 популярні породи собак, яких не радить новачкам

Кінолог назвав 3 породи собак, яких не рекомендує власникам без досвіду. За його словами, через складний характер, проблеми зі здоров’ям і поведінкою новачки часто не справляються з їхнім вихованням.

Йдеться про німецьку вівчарку, французького бульдога та кокер-спанієля. Про це пише Express.

Які породи є складними?

Кінолог, який веде популярний блог у TikTok під псевдонімом SouthendDogTraining і має понад два мільйони підписників, назвав три породи собак, які, попри свою популярність, не підходять для власників-початківців. За його словами, головна проблема полягає не лише у характері тварин, а й у тому, що люди часто не готові до їхніх потреб і особливостей.

Експерт пояснює: ці собаки можуть бути чудовими компаньйонами, однак без належного досвіду, правильного виховання та розуміння їхньої поведінки вони швидко стають складними у побуті.

Німецька вівчарка

Німецька вівчарка відома своєю відданістю, інтелектом і високими фізичними можливостями, однак саме ці якості можуть стати проблемою для новачків.

За словами кінолога, через надмірне розведення ця порода дедалі частіше має проблеми з тривожністю та реактивною поведінкою. Це означає, що собака може надмірно реагувати на звичайні ситуації – гавкати, гарчати або навіть кидатися.

Вівчарки є одними з найрозумніших собак, тому потребують постійного навчання та ментального навантаження. Якщо власник не знає, як правильно працювати з такою породою, поведінкові проблеми можуть розвинутися дуже швидко.

Французький бульдог

Французькі бульдоги, або "френчі", здаються ідеальними домашніми улюбленцями через свій милий вигляд і дружелюбність до людей.

Водночас експерт застерігає, що ця порода має приховані складнощі. Зокрема, бульдоги можуть проявляти агресію до інших тварин, особливо за відсутності правильної соціалізації. Крім того, через популярність і надмірне розведення багато з них мають проблеми зі здоров’ям, зокрема з диханням, що іноді потребує хірургічного втручання.

Також ці собаки можуть швидко ставати надто "розпещеними", що ускладнює їхню поведінку без чітких правил виховання.

Кокер-спанієль

Кокер-спанієлі вважаються дуже розумними, активними та орієнтованими на людину собаками. Однак саме їхній інтелект і енергійність можуть створювати труднощі для недосвідчених власників.

Кінолог зазначає, що ці собаки потребують постійної зайнятості – як фізичної, так і розумової. Якщо цього немає, вони можуть почати псувати речі, красти предмети або демонструвати поведінку, пов’язану з охороною ресурсів.

Без належного контролю та навчання такі риси швидко закріплюються і стають проблемою. Саме тому ця порода більше підходить людям, які мають досвід і готові приділяти багато часу дресируванню.

Чи може змінюватись характер собаки?

Американські вчені з’ясували, що характер собак може змінюватися протягом життя – подібно до людей.

Як пише Metro, дослідження провели фахівці з Університету штату Мічиган, які проаналізували поведінку собак різного віку та їхніх власників. Вони встановили, що особистість тварини не є сталою і може змінюватися під впливом досвіду, середовища та взаємодії з людиною.

Зокрема, молоді собаки частіше проявляють імпульсивність і збудливість, тоді як із віком стають спокійнішими та більш врівноваженими.

Важливу роль у формуванні характеру відіграє і сам господар. Дослідники наголошують, що стиль поведінки людини, рівень активності та навіть емоційний стан можуть впливати на поведінку тварини. Наприклад, у більш активних і відкритих людей собаки зазвичай також більш енергійні та дружелюбні. Водночас у тривожних власників вихованці можуть демонструвати страх або агресію.

Окрім цього, на характер впливають дресирування, спосіб життя та рівень соціалізації собаки. Зміни можуть відбуватися як у позитивний, так і в негативний бік залежно від умов. Науковці підкреслюють, що навіть дорослі собаки здатні змінювати свою поведінку, якщо змінюється їхнє оточення або підхід власника.