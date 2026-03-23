Ветеринари назвали 5 найкращих порід собак, які ідеально ладнають із котами

Багато людей вважають, що собаки та коти не можуть жити разом, однак це лише міф. Насправді все залежить від характеру тварини та правильно підібраної породи.

Ветеринари назвали собак, які найкраще уживаються з котами та можуть стати для них справжніми друзями, пише Newsweek.

Які собаки підійдуть для тих, хто має вдома кота?

Спільне життя собаки та кота цілком можливе, якщо правильно обрати породу. За словами ветеринарів, деякі собаки мають спокійний темперамент і низький мисливський інстинкт, що дозволяє їм легко адаптуватися до сусідства з котами.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спанієлі – це невеликі, ласкаві та дуже соціальні собаки. Вони відомі своїм м’яким характером і практично повною відсутністю агресії. Такі собаки легко знаходять спільну мову не лише з людьми, а й з іншими тваринами, включно з котами.

Ветеринари зазначають, що ця порода ідеально підходить для сімей, де вже є кіт, адже спанієлі поводяться спокійно і не провокують конфлікти. Вони швидко адаптуються до нових умов і люблять компанію, тому часто стають друзями для котів.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль / Фото Canva

Бернський зенненхунд

Бернські зенненхунди – великі, але надзвичайно добродушні собаки. Попри свої розміри, вони мають спокійний і врівноважений характер, що робить їх безпечними для інших домашніх тварин.

Бернський зенненхунд / Фото Canva

Ці собаки дуже прив’язані до сім’ї та не схильні до агресії. Вони терплячі та легко приймають котів як частину "зграї". Завдяки врівноваженості бернські зенненхунди часто стають надійними компаньйонами навіть для незалежних котів.

Золотистий ретривер

Золотисті ретривери є однією з найпопулярніших сімейних порід у світі. Вони відомі своєю дружелюбністю, терплячістю та високим інтелектом.

Ці собаки легко адаптуються до життя з іншими тваринами та часто проявляють турботу про котів. Ветеринари наголошують, що ретривери здатні подружитися з котами у будь-якому віці, особливо якщо знайомство відбулося рано. Вони не схильні до агресії та швидко стають частиною гармонійного домашнього середовища.

Золотистий ретривер / Фото Canva

Лабрадор-ретривер

Лабрадори – це енергійні, добрі та дуже соціальні собаки. Вони мають м’який характер і зазвичай не проявляють агресії до інших тварин.

Завдяки своїй терплячості лабрадори добре ладнають із котами, хоча іноді їм потрібно трохи часу для адаптації. Вони сприймають котів як членів сім’ї та часто намагаються взаємодіяти з ними у дружній формі. При правильному вихованні лабрадор стає ідеальним компаньйоном для дому з кількома тваринами.

Лабрадор-ретривер / Фото Canva

Мопс

Мопси – це невеликі собаки-компаньйони, які не мають вираженого мисливського інстинкту. Саме тому вони рідко ганяються за котами та не сприймають їх як здобич.

Мопс / Фото Canva

Вони відомі своєю добродушністю, спокійною вдачею і любов’ю до компанії. Мопси часто із задоволенням ділять простір із котами, разом відпочивають і граються. Їхній характер робить їх одним із найкращих варіантів для невеликих квартир, де вже живе кіт.

Як подружити кота та собаку?

Багато власників домашніх тварин мріють, щоб їхній кіт і собака жили в мирі та злагоді, однак це потребує правильного підходу і терпіння. Поведінкові фахівці Animal Humane Society радять не кидати обох тварин одразу в одну кімнату – перші знайомства мають бути поступовими та контрольованими.

Перед особистою зустріччю добре, якщо тварини звикнуть один до запаху іншого. Наприклад, це можна зробити, обмінюючись їхніми ковдрочками або іграшками.

Наступним кроком є візуальне знайомство через безпечний бар’єр, наприклад, встановлену ґрати або закриті двері з невеличким віконцем, щоб кіт і собака могли побачити одне одного на відстані.

Під час таких перших "зустрічей" важливо спостерігати за поведінкою обох тварин і запобігати будь‑яким ознакам напруги чи агресії. Фахівці радять тримати собаку на повідці, коли дозволяєте їм бути ближче, але так, щоб у кота завжди була можливість відійти або сховатися, якщо він почуватиметься неспокійно.

Не менш важливим є забезпечення кожної тварини "безпечним простором" – окремою кімнатою, високими меблями або куточком, де вона може відпочити без контакту зі співмешканцем.

Добрі стосунки між твариною та собакою не з’являться миттєво: це може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, і навіть місяців, залежно від характеру кожного вихованця.

Головним є не примушувати тварин до контакту і завжди заохочувати спокійну поведінку ласощами, увагою чи спільними іграми, коли вони поруч. Зрештою, терпіння і поступовість – ключ до успіху: багато котів і собак стають справжніми друзями, але їхня дружба народжується не одразу, а крок за кроком.