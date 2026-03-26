Нові зірки інтернету: як виглядають пухнасті кролики, які дуже схожі на популярну породу собак

У мережі набирає популярності відео з незвичайними кроликами, яких легко переплутати з собаками. Йдеться про породу ангора, відому своєю надзвичайно пухнастою шерстю.

Користувачі масово дивуються їхньому вигляду та жартують про "гібрид кролика і пса". Про це пише Parade Pets.

Чим особливі кролики ангора?

У соцмережах стрімко поширюється відео з кроликами породи ангора, які здивували користувачів своїм зовнішнім виглядом. Через надзвичайно густу і довгу шерсть тварини виглядають не як типові кролі, а радше як маленькі пухнасті собаки, зокрема породи ши-тцу.

Як зазначають медіа, ці кролики настільки пухнасті, що, на перший погляд, їх важко ідентифікувати. Деякі користувачі навіть вважали, що це цуценята в костюмах або "новий вид домашніх тварин".

У коментарях під відео люди масово жартують і діляться здивуванням: "Я тільки зараз дізнався, що ці кролики існують – вони виглядають як цуценята", "Це точно не собаки? Я думав, що це просто песики з вушками кролика", "Схоже на мікс порід – ніби йорк чи мальтезе".

Кролики ангора – одна з найстаріших домашніх порід, яку розводять уже кілька століть. Вони відомі своєю довгою, м’якою шерстю, яка нагадує пух або навіть хмару.

Їхня шерсть може рости по всьому тілу, включно з мордочкою, лапами та вухами, що і створює ефект "собачого" вигляду. Саме через це їх часто плутають із декоративними породами собак.

Одна з головних особливостей цієї породи – постійний ріст шерсті. Вона може ставати дуже довгою та об’ємною, якщо її регулярно не підстригати. Саме тому таких кроликів потрібно часто вичісувати та доглядати за ними. Без належного догляду шерсть може звалюватися і навіть становити загрозу для здоров’я тварини. Через це ангора вважається досить "вибагливою" породою для утримання.

Чи складно доглядати за кроликами?

Як розповідають лікарі ветеринарної клініки "Терра Вет", догляд за декоративними кроликами часто здається простим, однак насправді має чимало нюансів, про які варто знати майбутнім власникам. Ці тварини потребують не лише уваги, а й правильно організованого середовища проживання. Кроликам необхідна простора клітка або вольєр, де вони зможуть вільно рухатися та не відчувати стресу.

Основою раціону має бути сіно, яке забезпечує правильну роботу травної системи. Також важливо додавати свіжі овочі, зелень і спеціалізовані корми, але в обмеженій кількості. При цьому деякі продукти, зокрема солодощі чи людська їжа, категорично заборонені.

Окрему увагу потрібно приділяти воді – вона завжди має бути чистою та доступною. Крім того, кролики потребують регулярного догляду за шерстю, особливо довгошерсті породи, які потрібно часто вичісувати.

Не менш важливим є контроль за здоров’ям: ці тварини можуть приховувати симптоми хвороб, тому будь-які зміни у поведінці слід сприймати серйозно. Ветеринарні огляди та вакцинація також є обов’язковими.

Кролики є соціальними тваринами, яким потрібна взаємодія з людиною або іншими кролями. Без належної уваги вони можуть відчувати стрес і навіть впадати в апатію.