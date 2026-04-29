Чому підготовка до виїзду з твариною триває 4 місяці та що треба знати перед подорожжю

Поїздка за кордон із домашнім улюбленцем вимагає ретельної підготовки та часу. Розпочинати процедури потрібно щонайменше за чотири місяці до виїзду.

У Держпродспоживслужбі пояснили покроковий алгоритм і вимоги, яких слід дотримуватися.

Що потрібно знати перед поїздкою з твариною?

Виїзд за кордон із домашніми тваринами – це складний процес, який передбачає чітке дотримання міжнародних вимог. У Держпродспоживслужбі наголошують: підготовку потрібно починати заздалегідь, адже деякі процедури займають кілька місяців.

Передусім власникам слід ознайомитися з правилами країни призначення та транзитних держав. У більшості випадків українці подорожують через країни Європейського Союзу, де діють суворі ветеринарні вимоги.

Першим обов’язковим етапом є відвідування ветеринарного лікаря. Там тварині проводять чипування, яке є обов’язковим для ідентифікації. Лише після цього можна робити щеплення проти сказу. Важливо, щоб усі дані були внесені до ветеринарного паспорта, який видається у державній ветеринарній лікарні.

Наступний крок – аналіз крові на титр антирабічних антитіл. Його можна проводити не раніше ніж через 30 днів після вакцинації й не пізніше ніж за три місяці до поїздки. В Україні такі дослідження здійснюють, зокрема, у Державному науково-дослідному інституті лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та "НеоВетлабі Україна".

Безпосередньо перед виїздом тварину потрібно знову показати ветеринару. За 72 – 120 годин до перетину кордону необхідно провести протипаразитарну обробку (якщо цього вимагає країна) та отримати ветеринарне свідоцтво.

Фінальним етапом стане оформлення міжнародного ветеринарного сертифіката. Його видають у пунктах прикордонного інспекційного контролю. Для залізничних подорожей документ оформлюють перед виїздом, а для автомобільних це роблять заздалегідь, з урахуванням графіка роботи пунктів.

Недотримання хоча б одного з етапів може стати підставою для відмови у перетині кордону.

Як морально підготувати тварину до довгої подорожі?

Подорож із домашнім улюбленцем може бути комфортною та безпечною, якщо підготуватися заздалегідь і врахувати потреби тварини. Ветеринарна лікарка Євгенія Михайловська у коментарі "УП.Життя" наголошує, що адаптацію до поїздок варто починати ще з раннього віку, адже це допоможе уникнути стресу в майбутньому.

За її словами, тварину слід поступово привчати до транспорту, починаючи з коротких поїздок.

Це важлива частина соціалізації. Тварини, які звикли до подорожей, не бояться їздити у транспорті, бо це не провокує у них стрес. Варто почати з коротких поїздок в авто чи громадському транспорті,

– пояснила ветеринарка.

Важливим елементом підготовки є переноска або спеціальний контейнер, до якого улюбленця потрібно заздалегідь привчити. Тварина має сприймати його як безпечне місце, тому фахівці радять залишати бокс вдома у відкритому доступі та заохочувати улюбленця ласощами. Також переноску необхідно правильно підібрати за розміром, щоб тварина могла вільно рухатися.

"Треба привчити тварину до перебування у переносці – вона має сприйматися як щось комфортне, приємне, безпечне", – наголосила Євгенія Михайловська.

Окрему увагу слід приділити безпеці під час руху. Переноску потрібно закріпити ременем безпеки, а собак без контейнера варто розміщувати на спеціальних лежанках або автокріслах. Крім того, під час тривалих поїздок необхідно робити регулярні зупинки, щоб тварина могла відпочити, попити води та прогулятися.

Ветеринарка також радить не годувати улюбленця безпосередньо перед виїздом – оптимально зробити це за дві години до подорожі. У дорогу варто взяти воду, корм і ласощі, щоб підтримувати комфорт тварини.

Якщо ж улюбленець схильний до стресу або нудоти, слід проконсультуватися з ветеринаром щодо можливих препаратів. Особливо чутливими до змін є коти, які частіше потребують заспокійливих засобів.

