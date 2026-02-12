Хаос біля дверей: чому собака бурхливо реагує на гостей і як це змінити

Собаки часто реагують на прихід гостей надмірним збудженням, гавкотом або навіть агресією. Експерти з дресирування пояснюють: така поведінка завжди має конкретні причини.

Правильний підхід і системне навчання допоможуть перетворити хаос біля дверей на спокійну зустріч. Про це повідомляє кінолог та зоопсихолог Віталій Новіков.

Дивіться також Унікальний зв'язок формувався близько 30 тисяч років: чи справді песики посміхаються до людей

Чому собака може "кидатися" на гостей і як це змінити?

За словами експерта, гавкіт, стрибки чи агресія під час приходу сторонніх людей – поширена проблема, яка може бути пов’язана з територіальністю, страхом або надмірною радістю.

Кінолог наголошує: перед початком корекції важливо визначити причину реакції.

"Корінь проблеми зазвичай ховається у тому, що ваша собака захищає вас та себе, або вона каже іншим гостям і людям, які дзвонять, що вона у вас головна. Тобто вона відганяє чужих людей, кажучи: "Пішли геть звідси! Гав! Я тут головна! Гав! Оці люди, які зі мною живуть, вони слабаки! Гав!" Ось що каже собака, коли гавкає на дзвінок або на гостей", – розповідає Віталій Новіков.

Тому, аби це змінити зоопсихолог радить показати тварині, що у домі головними є ви. Проте це варто робити не за допомогою команд, технік, смаколиків чи відволікань, а шляхом поваги.

За словами кінолога, пошана створюється тільки при створенні особистих кордонів.

Особисті кордони – це коли ваша собака намагається зрозуміти, хто ви: вона підійде, вдарить лапою – ви її погладите, значить ви слабак; ви її посварите – значить ви сильний, головний, командир. Тому вона так поводиться і з вашими гостями,

– розповідає Віталій.

Як привчити собаку не гавкати на гостей: дивіться відео Віталія Новікова

А інколи причиною несприйняття собакою гостів є самі власники. Так, наприклад, часто люди роблять величезну помилку і гуляють із твариною по декілька годин, щоб потім вона просто лягла спати та не заважала.

Проте коли це відбувається регулярно, то собака не встигає відпочивати. За словами зоопсихологині Дарини Поддубної, ми часто гонимося за тим, що "втомлена собака = спокійна собака". І цим же робимо з наших улюбленців гіперактивних перезбуджених песелів, які не можуть адекватно реагувати на тригери, бо їхня нервова система виснажена.

Через те, що чотирилапі виснажені, але не можуть заспокоїтись, вони починають швидко перевтомлюватись, починаються перші ознаки стресу. Тому усі реакції стають гострими, навіть те, на що раніше собака не реагувала. Вона може почати гавкати/кидатись, а фіналочкою може початись взагалі агресія, бо хронічна перевтома добʼє організм остаточно,

– каже фахівчиня.

Усі ці описані процеси виливаються у таку поведінку як тягнути повідець, гавкати на все підряд, підбирати, гризти все вдома, реагувати яскраво на інших собак чи людей, гарчання та лай і т.д.