Відповідь на це питання передбачає дослідження багатотисячної історії приручення собак людьми. Про те, як змінювалася поведінка хвостатих протягом довгого часу співіснування з нами, розповідає Live Science.

Цікаво Які сміливі породи собак стануть відданими улюбленцями

Чи дійсно песики посміхаються до нас?

Упродовж приблизно 30 тисяч років одомашнення між людьми й собаками сформувався унікальний зв'язок. Саме тому песики стали надзвичайно цінними прикладами для вивчення міжвидової комунікації. Як зазначає Алекс Бенджамін, викладачка психології та дослідниця когнітивних здібностей собак з Університету Йорка, вивчення собак дає рідкісну можливість зрозуміти, як різні види навчаються спілкуватися між собою.

Більшість наукових досліджень підтверджує винятковість комунікативного зв'язку між людьми й собаками. Наприклад, собаки активно використовують зоровий контакт – значно частіше, ніж більшість інших тварин.

У дослідженні, опублікованому в журналі Current Biology, науковці порівнювали реакції вовків і собак на завдання, яке було неможливо виконати: відкрити контейнер із м'ясом. Вовки, зрозумівши безвихідь, просто припиняли спроби. Натомість собаки поверталися до людей і довго дивилися їм в очі, ніби очікуючи на допомогу. Це свідчить про усвідомлення собаками ролі людини як партнера.



Песики мають дуже міцний зв'язок з людиною / Фото Unsplash

Інше дослідження показало, що під час зорового контакту в організмі і людей, і собак підвищується рівень окситоцину – гормону, пов'язаного з формуванням соціальних зв'язків. Ба більше, собаки, яким давали окситоцин, ще частіше дивилися людям в очі.

На думку Бенджамін, спільний погляд є базовим механізмом співпраці, особливо коли неможливо покладатися на мову. Ймовірно, люди протягом одомашнення несвідомо відбирали собак, які охоче дивилися на них, адже з такими тваринами легше взаємодіяти та навчати їх.

А що ж з усмішкою? Чи означає широко відкрита паща собаки те саме, що й людська посмішка? Дослідники закликають не поспішати з висновками. Зазначається, що власники, які добре знають своїх собак, можуть інтуїтивно розпізнавати їхні емоції. Але з наукового погляду немає достатніх даних, щоб упевнено стверджувати, що така міміка має конкретне значення.

При цьому почасти господарі хвостатих фіксують феноменальні здібності своїх улюбленців точно й чітко реагувати на їхні прохання стосовно "вираження емоцій". Так, власник золотого ретривера на своїй сторінці в Tik Tok поширив відеодоказ, який так і спонукає все ж повірити у здатність собак усміхатися нам.

Пес дослухається до прохань свого власника, демонструючи посмішку або ж серйозність: дивіться відео

Втім, проблема полягає в тому, що дослідження міміки собак часто ґрунтуються на суб'єктивних оцінках, а люди схильні приписувати тваринам людські емоції. Об'єктивних доказів того, що собаки усміхаються, майже немає.

Для багатьох власників чотирилапих може бути неприємно усвідомлювати, що усмішка їхнього улюбленця не обов'язково означає те, що вони думали. Але це не применшує унікальності зв'язку між людьми й собаками.

Собаки – єдині тварини, які здатні точно розуміти людські жести, зокрема вказування пальцем. Навіть шимпанзе не демонструють такої здатності. Крім того, як з'ясувала Бенджамін, собаки віддають перевагу людям, які звертаються до них "собачою мовою" – використовують спеціальні фрази та підвищений, співучий тон.

До речі, дослідження показало, що песики можуть запам'ятовувати сказані людиною слова, подібно до маленьких дітей.

Тож незалежно від того, чи можемо ми обмінюватися з собаками усмішками, очевидно одне: вони розуміють нас набагато тонше, ніж ми звикли думати. І це має мотивувати людей ставати уважнішими та кращими комунікаторами.

Чим ще нас можуть здивувати собаки?