Зовсім не в чорно-білих кольорах: як собаки бачать світ

Чимало людей переконані, що собаки сприймають світ лише в чорно-білих тонах і не розрізняють кольорів. Однак дослідження спростували цей міф. Уявіть собі світ у відтінках синього й жовтого, де рух у темряві помітніший за кольори. Саме таким його бачать чотирилапі – зовсім не гірше за нас, а просто інакше.

Адже їхній зір пристосований не до яскравої палітри, а до виживання. Детальніше про те, як же насправді влаштований зір у собак та чим він відрізняється від людського, розповіли експерти з InTime.

Як собаки бачать навколишній світ?

У будові ока люди мають три типи колбочок для сприйняття кольорів, тоді як у песиків їх лише два. Тож і зір у них – дихромічний.

Водночас у будові зору собак більше паличок – рецепторів, що відповідають за світлочутливість і сприйняття руху. Додаткову перевагу дає тапетум – світловідбивний шар у сітківці. Він підсилює навіть слабке освітлення, через що очі песиків "світяться" в темряві. Завдяки цьому вони значно краще бачать у сутінках, хоча чіткість зображення, особливо зблизька, у них нижча.

Своєю думкою стосовно цього поділився й ветеринар Кирило Чайка. Він наголосив, що хвостаті чудово сприймають саме жовті та сині відтінки, водночас червоний та зелений кольори в очах песиків відображаються зовсім незвично для нас.

Цікаво! Чотирилапі орієнтуються не стільки на колір, скільки на яскравість і розташування об'єктів. До прикладу собаки-поводирі, які насправді реагують на позицію сигналу світлофора, а не на його відтінок.

До того ж варто зауважити, що поле зору собак сягає 240 – 250 градусів, тоді як у людини – лише близько 180. Породи з довгою мордою мають кращий боковий огляд, а короткоморді – дещо вужчий. Це допомагає багатьом собакам швидко реагувати на рух із периферії.

У темряві собаки теж бачать у кілька разів краще за людей. Вони здатні помічати рухомі об'єкти на великій відстані, тоді як нерухомі – дещо гірше. Саме тому пес може реагувати на те, що для вас залишається невидимим.

