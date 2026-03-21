Згортаються "хлібчиком" не просто так: як собаки просять вибачення

Виховання чотирилапих може бути проблематичним, адже часом навіть попри всі ваші старання, собака не слухається й бешкетує. Проте хвостатий разом у своєрідний спосіб просить пробачення за свою поведінку. Відбувається це й у комунікації з іншими тваринами.

Фахівці з Psychology Today детальніше розповіли, як саме це стається й чому варто бути особливо уважним до звичок песика.

Як собаки діють у конфліктних ситуаціях?

Дослідниця Крісті Міллер виділяє три основні причини, чому тварини можуть миритися після конфлікту. Йдеться про таке:

прагнення відновити добрі стосунки;

бажання зберегти соціальну ієрархію;

намагання зменшити невизначеність і уникнути майбутніх сутичок.

Дослідження поведінки домашніх собак показало, що після конфліктів вони частіше взаємодіють одне з одним, щоб знизити напруження і запобігти новим проблемам. Водночас важливу роль відіграє контекст: умови середовища, стабільність групи та рівень знайомства між тваринами впливають на те, чи відбудеться примирення. Саме тому "вибачення" у тварин не є універсальним явищем і залежить від ситуації.

Для власників важливо розуміти, що поведінку, схожу на вибачення, песики демонструють під час гри. Вони запрошують вас до взаємодії, контролюють силу, визнають помилки та сигналізують про дружні наміри. Наприклад, характерний "уклін до гри" може означати щось на кшталт "вибач, це все ще гра".

Які дії свідчать про вибачення з боку песика?

Собаки можуть "вибачатися" через мову тіла. Вони опускають голову, щоб показати відсутність загрози й уникнути конфлікту, або уникають зорового контакту, демонструючи небажання загострювати ситуацію. Часом навпаки намагаються розчулити господарів своїм поглядом. Іноді вони починають активно нюхати – це допомагає їм заспокоїтись і зменшити напруження.

Також собака може перевернутися на спину, відкриваючи живіт, що є знаком довіри та підкорення. Ще один тонкий сигнал – повільне кліпання, яке допомагає заспокоїти людину і "згладити" конфлікт.



Собаки можуть "вибачатися" очима

Про характерні "жести примирення" розповіли також на сторінці зоомагазину. Попри те, що чотирилапі не мають притаманного людям почуття провини, вони реагують на реакцію власника:

притискаються або ж штовхають вас;

намагаються вас облизати;

згортаються "хлібчиком" біля ваших ніг;

Там зазначили, що треба коректно реагувати на таку поведінку, адже собака насправді робить це, щоб не втратити зв'язок із господарем.

Загалом же під час конфліктів собаки також стримують свою силу, дозволяючи вам "перемагати". Попри те, що гра здається легкою та веселою, вона має важливе соціальне значення.

Різні причини примирення між песиками можуть проявлятися залежно від обставин: тварини можуть відновлювати баланс у стосунках, підтримувати порядок у групі або уникати майбутніх конфліктів. Такі механізми допомагають зберігати соціальні зв'язки й співпрацю.

Цікаво! Серйозні конфлікти серед собак трапляються дуже рідко – менше ніж у 0,5% випадків, і лише частина з них переростає в агресію.

Попри вже наявні дані, вчені наголошують на потребі подальших досліджень, щоб краще зрозуміти, як саме тварини "вибачаються" і "прощають". Такі дослідження можуть допомогти глибше розкрити походження моральної поведінки у тваринному світі.

