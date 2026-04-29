"Їх предки тягали сані по 200 кілометрів у день": у мережі жартують, як змінилися сучасні собаки

Сучасні відносно комфортні умови життя не могли не вплинути й на наших домашніх улюбленців. Собаки, які раніше нерідко виконували важку фізичну роботу, зараз часом втомлюються від перевертання з боку на бік.

Це, однак, зовсім не стає на заваді власникам у любові до своїх пухнастиків. Кумедний тренд започаткували в мережі Threads, де господарі собак діляться світлинами своїх "втомлених від життя" песиків.

Хаскі Дюна стала головною героїнею тренду: що про неї розповіла власниця?

Ланцюжок розпочався з допису Юлії та її улюблениці – хаскі на ім'я Дюна, який опублікували на сторінці zsm.podcast.

Дівчина показала фото розслабленого песика, зазначивши, що її предки свого часу в суворих зимових умовах тягали по снігу санки на довгі відстані.

До слова, експерти з American Kennel Club розповіли, що після відкриття золота в Юконі у 1896-му зросла потреба в собачих упряжках для перевезення шукачів. Саме тоді зародилися перегони на їздових собаках. У 1909 році відбулися перші великі змагання – All-Alaska Sweepstakes. Відтоді хаскі стали популярними їздовими собаками.

Зі свого боку, Дюна на такі подвиги, схоже, не готова. Натомість вона просто насолоджується відпочинком і дає себе пофотографувати.



Дюна не зовсім схожа не своїх предків / Скриншот з мережі

Господарка собаки, Юлія, розповіла для 24 Каналу свою спільну з Дюною історію. Усе почалося з бажання дівчини розібратися у природі собак, важливих етапах їхнього виховання, розвінчати поширені міфи й обрати свідомий шлях петбатьківства: з повагою до собаки, без гніву й страху.

Тож вона навчалася у центрі соціальної кінології, консультувалася з фахівцями і багато практикувала, щоб зрозуміти гуманний підхід до виховання собак. Попри поширені міфи про хаскі як "дурних" і надмірно активних собак, з якими важко жити, ці стереотипи не підтвердилися в її спільному житті з Дюною.

Найважливіше у стосунках із собакою – побудувати контакт на довірі, любові, повазі. Нам це вдалось, тож Дюна – це моя найкраща подруга, моя емоційна підтримка і великий добрий згорточок шерсті,

– поділилася Юлія.

Улюблениця підлаштовується під режим дня власниці, спить стільки ж, скільки і вона, і ніколи не псує нічого вдома. Вона спокійна, не виє і взагалі, з усіма весела. Ігнорує гавкіт інших собак, швидко хоче уникнути конфліктів, а ще дуже любить смачно поїсти.

Тандем Юлії та її хаскі на ім'я Дюна: дивіться фото, надані 24 Каналу

Харчова мотивація, як розповіла дівчина, – основний фактор, що допомагає собаці вчитися. Дюна настільки захоплена, що тягне господарку на майданчик, щоб разом попрактикувати старі чи нові трюки.

"Дюна навчила мене цінувати дрібниці, маленькі моменти і мінімум двічі на день повністю бути "тут і зараз", з нею на прогулянці", – тішиться Юлія своєю улюбленицею.

Що пишуть у мережі власники про своїх домашніх тваринок?

Кумедний допис Юлії та Дюни зібрав тисячі вподобань і залучив до обговорення й інших користувачів. Зокрема, tetianaa608 показала, як комфортно влаштувався її собака просто на клумбі.

Власниця жартома нагадала, що його предки протягом тисячоліть захищали отари овець та іншу худобу від хижаків.



Песик відпочиває біля квітів / Скриншот з мережі

Користувачі діляться світлинами своїх тваринок і зізнаються, що сучасний світ кардинально змінив їхнє життя. Так, деякі з собак настільки не готові дізнаватися, що представники їхніх порід мають спати на снігу в -20 або ж ловити гризунів, що аж "втрачають свідомість від цієї інформації".

Знайшлися серед собак у ланцюжку й такі, які ще пам'ятають, чим займалися їхні предки. Так, користувачка з ніком magnitik78 показала свого песика, який завзято копає яму.

При цьому, господарка зізналася, що "краще б він спав". Вочевидь, такі забави улюбленця приносять власниці трохи клопоту.



Пес копає яму / Скриншот з мережі

Які ще собаки стали зірками в мережі?

90-кілограмовий мастиф на ім'я Боузер злякався сильного вітру та побіг шукати захисту у своїх господарів. Відео з його реакцією стало вірусним.

Маленьке цуценя Генрієтта під час прогулянки в Англії вперше зіткнулася з дощем – вона намагалася ловити краплі ротом і весело підстрибувала, демонструючи щиру цікавість.

Тим часом німецька вівчарка Кая стала відомою тим, що допомагає доглядати за шістьма новонародженими кошенятами разом із їхньою мамою Афіною: збирає малюків докупи, дозволяє їм лазити по собі та навіть нагадує господарям перевіряти їхній стан.