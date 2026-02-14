Як уберегти домашніх улюбленців від стресу під час війни: експерти дали неочевидні поради

Воєнна реальність нашого часу згубно впливає не лише на людей. Від постійного стресу через вибухи, постріли, сирени та інші гучні звуки й не тільки наші домашні улюбленці можуть зазнати ПТСР та отримати проблеми зі здоров'ям.

Більше про те, наскільки згубно стрес діє на чотирилапих, розповідають експерти з Ynet Global. Фахівці радять розібратися з причинами тривожного стану улюбленців та якомога швидше допомогти їм впоратися з переживаннями.

Як уберегти здоров'я улюбленців під час війни?

Ветеринарний лікар Хілік Маром ділиться практичними порадами, як допомогти собакам і котам пережити ці важкі часи.

Перш за все, необхідно зберігати власний спокій, адже хвостаті дуже точно зчитують ваші емоції. Якщо ви панікуєте, метушитеся чи голосно говорите – собака чи кіт автоматично відчувають небезпеку ще сильніше. Натомість ласкавий голос, ніжні погладжування та улюблені ласощі допоможуть знизити тривогу.

Водночас, як зазначають кандидат ветеринарних наук Олександр Айшпур та очільниця Асоціації порозуміння людей і тварин Оксана Галан через війну ми змушені порушувати п'ять основних свобод тварин. Це той базовий мінімум, який забезпечує їхню нормальну поведінку та психологічний комфорт.

Реалії війни такі, що часто наші тварини не можуть якісно спати та їсти, нормально відпочивати, ховатися від негативу, вчасно гуляти тощо. На додачу до цього тварина переживає регулярно сильний стрес. І тому завдання власника подбати в наявних умовах про здоров'я свого улюбленця і забезпечити, що можливо,

– зауважила Оксана Галан.

Варто зважати й на те, що кіт чи собака – повноправний член сім'ї. Залишати їх самих під час тривоги небезпечно й посилює стрес. Тож їх обов'язково варто брати з собою в укриття, водночас по можливості прихопіть для хвостатих воду, корм, улюблену іграшку чи ковдру.

Підготуйте "екстрений набір для улюбленця": складний поїльник, пляшку води, порцію корму та знайомий предмет (ковдру, іграшку), який пахне домом.

А в самому сховищі експерти рекомендують виділити для тварини затишний куточок: покладіть її лежанку, миску з водою та їжею, іграшку. Це не розпещеність, а психологічна підтримка, яка допомагає тварині швидше заспокоїтися.

Особливу увагу варто звернути на стан котів, адже вони часто ховаються в найвіддаленіших місцях будинку під час стресу. Тож заздалегідь підготуйте безпечні, легкодоступні схованки. Тримайте поруч нашийник і шлейку (навіть якщо кіт їх не носить щодня), переноску з двома отворами (зверху й спереду) та портативний лоток.

Залишайте переноску відкритою вдома з ласощами, м'якою підстилкою чи іграшками – нехай кіт сприймає її як безпечне місце. Під час тривоги швидко, але обережно забирайте кота в переноску. У сховищі ставте її в тихий куток, бажано підвищений (коти почуваються безпечніше, коли бачать зверху). Частково накрийте переноску легкою тканиною, щоб зменшити світло й шум.

Якщо сирени повітряної тривоги, вибухи або ж інші гучні звуки лунають часто – періодично заносьте тварину в укриття в спокійний час. Нехай простір стане знайомим і безпечним. До речі, маленьких тварин (хом'яків, морських свинок, птахів) також краще тримати в переносці всередині сховища. Великих тварин тримайте на повідці, але не на руках, бо наляканий улюбленець може вирватися й утекти.

Фахівці говорять і про те, аби навчитися розпізнавати стресовий стан своїх улюбленців. Тривале ховання, відмова від їжі, тремтіння, надмірне скиглення чи агресія – це сигнали тривоги. Дійте м'яко: повільні рухи, тихий голос, мінімум обіймів. Дайте тварині простір і час.

А довіру між вами й чотирилапими варто будувати заздалегідь. Якщо собака чи кіт звик до переноски, повідця, дотиків і спокійно реагує на ваші дії, то в екстреній ситуації з ним буде набагато легше. Тварина, яка довіряє господареві, має внутрішній ресурс "чекати, поки все налагодиться". Якщо ж стосунки були побудовані на страху чи жорсткості – стрес буде сильнішим.

На що ще варто звернути увагу власникам хвостатих?