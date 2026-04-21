Справжні клоуни: ветеринарка назвала 7 порід котів з жартівливою вдачею

Мурчики самі по собі частенько розважають своїх власників і просто всіх тих, хто наткнеться на їхню прекрасну мордочку. Проте деякі породи котів мають для цього особливий талант, пов'язаний з особливостями поведінки й темпераменту.

Про найбільших веселунів серед муркотливих пухнастиків, які відомі своєю грайливістю, дивакуватою поведінкою та любов'ю до взаємодії з людьми, розповіла ветеринарка та резидентка Waggel Аймі Ворнер.

Які породи котів мають найяскравіший характер?

Звісно, кожен кіт має власну індивідуальність, і навіть серед будь-якої породи може трапитися справжній "клоун". Деякі породи особливо відомі своєю грайливістю, дивакуватою поведінкою та любов'ю до людей. Як зазначає ветеринарка Аймі Ворнер, такі коти зазвичай дуже соціальні та активно беруть участь у всьому, що робить їхній власник.

Хоча ці тварини не розповідають жарти, вони обожнюють ігри, часто мають кумедну міміку й іноді навіть вигадують власні трюки, щоб привернути увагу. Як кажуть у Parade Pets, якщо ви шукаєте спокійного і тихого кота – ці варіанти навряд чи підійдуть. Зате для тих, хто хоче веселого та енергійного компаньйона, є кілька чудових порід.

Девон-рекс

Ця порода славиться пустотливим характером і любов'ю до уваги. Девон-рекси дуже прив'язані до людей і часто буквально "липнуть" до господаря – можуть сидіти на колінах або навіть влаштовуватися на плечах.

Характеристики:

Характер: кмітливий, активний, бешкетний;

Вага: 2 – 4 кілограми;

Тривалість життя: 14 – 17 років.



Девон-рекс / Фото Unsplash

Вони розумні, активні та легко навчаються трюкам, але без достатньої зайнятості можуть шкодити, досліджуючи навіть заборонені місця.

Сфінкс

Безшерсті сфінкси відомі своїм екстравагантним виглядом і ще більш яскравою поведінкою. Вони надзвичайно товариські, ласкаві та обожнюють бути в центрі уваги.

Характеристики:

Характер: відданий, ніжний;

Вага: 3 – 5 кілограмів;

Тривалість життя: 7 – 15 років.



Сфінкс / Фото Unsplash

Часто ці мурчики поводяться майже як собаки: зустрічають господаря, ходять за ним по дому й активно взаємодіють. Деякі навіть люблять сидіти на плечах, мов папуги. Попри поширену думку, що сфінкси гіпоалергенні, вони все ж можуть викликати алергічні реакції.

Абіссинська кішка

Ці коти – справжні енерджайзери. Вони постійно рухаються, люблять гратися й майже не сидять на місці. Абіссини тяжіють до компанії людей, але не дуже схильні до спокійних обіймів – їм цікавіше бігати, лазити й досліджувати.

Характеристики:

Характер: відданий, спортивний, уважний;

Вага: 3 – 5 кілограмів;

Тривалість життя: 14 – 17 років.



Абіссинська кішка / Фото Unsplash

Цікаво, що вони часто не бояться води й можуть навіть приєднатися до вас у ванній.

Манчкін

Манчкіни – це "такси" серед котів через свої короткі лапи. Вони виглядають як кошенята навіть у дорослому віці й поводяться відповідно: дуже грайливі та життєрадісні.

Характеристики:

Характер: грайливий, лагідний;

Вага: 2 – 4,5 кілограми;

Тривалість життя: 15 – 18+ років.



Манчкін / Фото Unsplash

Часто "розмовляють", люблять бешкетувати, можуть ховати речі й навіть ставати на задні лапи, щоб краще щось роздивитися.

Корніш-рекс

Ще одна активна та кумедна порода, яка обожнює увагу. Корніш-рекси дуже рухливі, швидкі й постійно хочуть бути поруч із людьми.

Характеристики:

Характер: товариський, розумний, енергійний;

Вага: не уточнюється;

Тривалість життя: від 9 – 13 років.



Корніш-рекс / Фото Unsplash

Вони розумні та легко навчаються різним трюкам, а їхня "кошеняча" поведінка зберігається навіть у дорослому віці.

Балінезійська кішка

Ця порода – довгошерста "родичка" сіамських котів із дуже виразною поведінкою. Балінези люблять "спілкуватися" з людьми, активно взаємодіють із родиною та обожнюють ігри.

Характеристики:

Характер: соціальний, "балакучий";

Вага: 2– 5 кілограмів;

Тривалість життя: 10 – 20+ років.



Балінезійська кішка / Фото Wikipedia

Водночас вони ніжні й часто ходять за господарем по дому, прагнучи уваги.

Бенгальська кішка

Бенгали мають вигляд маленьких диких котів, але їхній характер – суцільна енергія та цікавість. Вони люблять активні ігри, воду (навіть можуть плавати) і завжди шукають нові пригоди. Це дуже товариські та відкриті коти, які добре почуваються в домі з гостями.

Характеристики:

Характер: допитливий, активний, люблячий;

Вага: 3 – 7 кілограмів;

Тривалість життя: 12 – 20 років.



Бенгальська кішка / Фото Unsplash

