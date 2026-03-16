Особливо небезпечні: 5 порід собак, які можуть становити загрозу навіть для своїх власників

Вибір та виховання чотирилапого улюбленця – дуже відповідальне й серйозне завдання, особливо коли йдеться про велику, сильну собаку. Деякі породи хвостатих через особливості свого темпераменту та фізичні характеристики можуть бути загрозливими для людей.

Проте передусім поведінка песиків залежить від правильного зчитування їхніх сигналів та відповідних реакцій з боку господарів. Детальніше про це розповіли в Supertails.

Чому чотирилапі можуть бути небезпечними для людей?

Фахівці наголошують, що важливо пам'ятати кілька ключових речей про сильні породи собак. Насамперед жоден собака не народжується небезпечним, натомість його поведінка значною мірою залежить від виховання, умов утримання, уваги та любові з боку власника.

Важливо! Експерти переконують, що вирішальну роль відіграє дресирування, тобто якщо почати навчання улюбленця з раннього віку, пес виросте слухняним і дружнім компаньйоном.

Не менш важливою є соціалізація – знайомство цуценяти з різними людьми, тваринами та новими місцями допомагає сформувати врівноважений характер.

Крім того, собакам потрібна регулярна фізична активність і можливість гратися, адже енергійний пес, який отримує достатньо руху, зазвичай поводиться спокійніше й щасливіше.

Разом із цим, за традиційними уявленнями, деякі породи чотирилапих все ж отримали репутацію загрозливих для людини. І на це є свої логічні причини. Передусім це їхня фізична сила: у деяких собак дуже розвинені м'язи, потужні щелепи або висока швидкість, що й може потенційно створювати небезпеку.

Іншою причиною є доволі сильний захисний інстинкт, адже такі тварини сприймають родину як свою "зграю" і прагнуть її оберігати, інколи проявляючи надмірну пильність. Також багато порід історично виводилися для полювання, тому в них зберігся інстинкт переслідування здобичі.

Важливу роль відіграє й суспільна думка, яка формує стереотипні уявлення. Скажімо, якщо собака певної породи поводиться агресивно, люди часто починають вважати, що всі представники цієї породи однакові.

Які породи очолили рейтинг найнебезпечніших собак у світі?

Пітбуль

Ці собаки опиняються на вершині багатьох подібних списків через свою силу та потужний укус, який може сягати приблизно 235 PSI.



Довідково! Цей показник вимірює силу укусу собаки, що дорівнює приблизно 16,5 кілограма-сили на квадратний сантиметр. Такий укус може завдати глибоких ран, пошкодити м'язи, сухожилля та навіть кістки.

У минулому їх нерідко використовували для полювання та собачих боїв, через що сформувався стереотип про їхню агресивність. Основними факторами ризику вважають міцні щелепи, здатність довго утримувати укус і сильний мисливський інстинкт. Водночас при правильному вихованні пітбулі можуть бути дуже лагідними, відданими та грайливими сімейними улюбленцями.

Ротвейлери

Ще одна велика та сильна порода, відома своєю відданістю господарям. Історично цих собак використовували для перегону худоби та охорони майна, тому вони мають виражений територіальний інстинкт.



Їхня сила укусу може досягати приблизно 328 PSI (23 кілограми-сили на квадратний сантиметр), а значні розміри та міць роблять їх здатними легко здолати дорослу людину. Саме поєднання сили та схильності захищати свою територію часто робить їх потенційно небезпечними для незнайомців.

Німецькі вівчарки

Ці собаки вважаються одними з найрозумніших і найпрацьовитіших собак. Вони сміливі, кмітливі й часто використовуються у службових структурах. Проте їхній сильний захисний інстинкт і мисливська поведінка можуть призводити до агресії, якщо тварина не отримує належного виховання та достатньої активності.



Сила укусу цієї породи становить приблизно 238 PSI (16,7 кілограма-сили на квадратний сантиметр), а при нестачі фізичного чи розумового навантаження у собак можуть з'являтися проблеми з поведінкою.

Американські бульдоги

Масивні та дуже енергійні собаки, вага яких іноді сягає близько 45 кілограмів. Завдяки своїй фізичній силі вони чудово справляються з робочими завданнями, але для недосвідчених власників можуть бути складними в утриманні.



До факторів ризику відносять сильний укус, впертий характер і виражений інстинкт переслідування здобичі. Хоча ці собаки зазвичай не є агресивними від природи, їм потрібен впевнений та послідовний господар, який зможе правильно їх виховати.

Добермани-пінчери

Ці чотирилапі також відомі своєю швидкістю, розумом і пильністю. Їх часто використовують як охоронних собак, адже вони природжені захисники.



Однак ця ж риса може призводити до агресивної реакції, якщо тварина відчуває загрозу. Сила укусу доберманів іноді оцінюється приблизно в 600 PSI (42 – 43 кілограма-сили на квадратний сантиметр), а поєднання високої енергійності, сильного інстинкту захисту та мисливської поведінки робить їх дуже потужними охоронцями. Саме тому цим собакам необхідні правильне виховання, соціалізація та активний спосіб життя.

Що треба знати власникам потенційно небезпечних собак?

Кінолог та зоопсихолог Віталій Новіков поділився порадами, як правильно виховувати собаку й уникати виникнення потенційно загрозливих моментів. Йдеться про правильну реакцію господаря на поведінку сотирилапого в різних ситуаціях.

Експерт наголосив на важливості спокійного й переконливого тону в комунікації з улюбленцем, а також зауважив необхідність привчити собаку до команди "ні".

