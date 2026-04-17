Справжні рекордсмени: 5 порід собак, які можуть жити десятки років

Тривалість життя собак може суттєво відрізнятися залежно від породи, розміру та догляду. Найдовше зазвичай живуть невеликі породи, які повільніше старіють.

Деякі з них можуть радувати власників понад 15 – 20 років. Про це пише Treehudeer.

Чому одні собаки живуть довше за інших?

Вчені наблизилися до пояснення, чому тривалість життя собак значно відрізняється залежно від їхнього розміру. Дослідження американських науковців, опубліковане в журналі PLOS One, охопило понад 25 тисяч собак різних порід і виявило чітку тенденцію: менші породи в середньому живуть довше за великих.

Однією з ключових причин є різниця в захворюваннях, до яких схильні тварини. Великі собаки частіше страждають на серйозні хвороби, зокрема рак, проблеми з кістками, шлунково-кишкові та неврологічні розлади. Також у них частіше фіксують ендокринні порушення та інфекційні захворювання, що впливають на загальний стан організму.

Водночас маленькі породи теж мають свої ризики – серед них хвороби серця, очей, дихальної системи, а також проблеми з печінкою чи підшлунковою залозою. Однак ці захворювання зазвичай менш агресивні або краще піддаються контролю, що дозволяє тваринам жити довше.

Науковці наголошують, що справа не лише у кількості хвороб, а й у їхній тяжкості. Великі собаки частіше стикаються з патологіями, які швидше прогресують і мають серйозні наслідки для життя. Саме це, за словами дослідників, і скорочує їхню середню тривалість життя.

Попри отримані результати, точну причину такого явища поки що не встановлено. Вчені припускають, що роль можуть відігравати особливості росту, обміну речовин і генетики великих порід.

Дослідники підкреслюють, що великі собаки не обов’язково будуть менш здоровими за малих, але статистично вони мають вищі ризики серйозних захворювань. Саме ці фактори і формують різницю у тривалості життя.

Які породи собак живуть найдовше?

Чихуахуа

Чихуахуа – одна з найменших порід собак у світі, але при цьому вона відзначається довгим життям. У середньому ці собаки живуть від 14 до 16 років, а іноді й довше. Вони дуже активні, уважні та швидко прив’язуються до господаря. Чихуахуа добре почуваються у квартирі й не потребують великого простору.

Водночас вони чутливі до холоду, тому потребують теплого одягу в холодну пору. Ця порода схильна до набору ваги, тому важливо контролювати харчування. За належного догляду чихуахуа можуть прожити дуже довге і здорове життя.

Той-пудель

Це маленька, але надзвичайно розумна та енергійна собака. Її тривалість життя становить у середньому від 10 до 18 років, але відомі випадки значно довшого життя. Пуделі майже не линяють, що робить їх хорошим вибором для людей з алергією. Однак їхня шерсть потребує регулярного догляду та стрижки.

Ці собаки легко навчаються і добре піддаються дресируванню. Вони потребують як фізичної активності, так і розумового навантаження. Завдяки цьому той-пуделі залишаються активними навіть у поважному віці.

Померанський шпіц

Померанський шпіц – маленький, пухнастий і дуже харизматичний собака. Середня тривалість його життя становить 12 – 16 років. Вони мають густу подвійну шерсть, яка потребує регулярного розчісування.

Шпіци відомі своїм жвавим характером і високою соціальністю. Вони люблять увагу та активно взаємодіють із людьми. При правильному догляді ця порода рідко має серйозні проблеми зі здоров’ям. Померанці можуть довго залишатися активними і грайливими.

Австралійський пастуший собака

Енергійна і витривала робоча порода. У середньому вона живе 12 – 16 років, але має рекорди значно більшої тривалості життя. Ці собаки дуже розумні та потребують постійної зайнятості. Вони добре підходять для активних людей або життя за містом. Без достатнього навантаження можуть нудьгувати і проявляти небажану поведінку.

Порода відзначається міцним здоров’ям і витривалістю. Регулярна активність допомагає їм зберігати форму та довголіття.

Такса

Це впізнавані собаки з довгим тілом і короткими лапами. Їхня тривалість життя становить 12 – 16 років, але вони часто живуть і довше. Ці собаки дуже грайливі, допитливі та мають сильний характер. Вони можуть бути впертими, але водночас дуже віддані господарям.

Через особливу будову тіла такси схильні до проблем зі спиною. Тому важливо контролювати їхню вагу та уникати надмірних навантажень. За правильного догляду такси можуть залишатися активними багато років.

