У котів є 5 типів характеру: як дізнатися, який у вашого

Коти, як і люди, мають унікальний характер, який впливає на їхню поведінку та звички. Дослідження показують, що більшість домашніх котів можна умовно поділити на п’ять типів особистості.

Розуміння цих типів допомагає краще доглядати за твариною і будувати з нею міцний зв’язок. Про це пише Cats.com.

Які є типи характеру у котів?

Типи характеру формуються під впливом генетики, середовища та досвіду тварини ще з раннього віку.

Людинолюбний кіт

Це найкомунікабельніший тип котів, який буквально «живе» своїм господарем. Такі тварини постійно шукають контакт, люблять сидіти на руках, спати поруч і бути в центрі уваги.

Вони часто слідують за людиною по квартирі, можуть лягати на клавіатуру чи книгу – не через шкідливість, а щоб бути ближче. Такий кіт цінує увагу власника і любить бути поруч.

Людинолюбні коти зазвичай дуже ніжні, легко прив’язуються і можуть навіть сумувати, якщо залишаються надовго самі. Для них важливо регулярне спілкування, ласка і фізичний контакт.

Допитливий кіт

Це справжній дослідник. Його цікавить усе: нові запахи, звуки, люди, коробки, пакети.

Такий кіт постійно в русі – він відкриватиме шафи, перевірятиме сумки та залазитиме в найнеочікуваніші місця.

Допитливим котам потрібна постійна стимуляція: іграшки, інтерактивні заняття, нові об’єкти в середовищі. Без цього вони можуть нудьгувати або навіть псувати речі.

Кіт-мисливець

Цей тип керується інстинктами. Навіть якщо кіт ніколи не виходив на вулицю, він все одно полюватиме — на іграшки, тіні, рухомі предмети.

Він може годинами вистежувати "здобич", підкрадатися і різко стрибати. Такі коти часто приносять "трофеї" господарям – навіть якщо це просто іграшкова мишка. Це природна поведінка, яку не варто пригнічувати. Навпаки — її краще спрямувати в ігрове русло.

Норовливий кіт

Це незалежний і дуже чутливий тип. Він не любить надмірної уваги, не завжди дозволяє себе гладити і може різко реагувати на порушення особистого простору.

Такий кіт не обов’язково агресивний – просто він живе за власними правилами. Він може бути поруч із вами, але без зайвого контакту.

Головне правило – не нав’язуватися. Якщо поважати межі такого кота, він здатен сформувати міцний, хоч і не дуже "демонстративний" зв’язок із людиною.

Соціальний кіт (любить інших котів)

На відміну від поширеного стереотипу, деякі коти обожнюють компанію інших тварин. Вони граються разом, сплять поруч, доглядають одне одного і навіть можуть формувати сильні "дружні" зв’язки.

Такий тип характеру зазвичай формується ще в дитинстві, якщо кошеня росло серед інших котів. Вони легше адаптуються до багатокотячих домів і рідше страждають від самотності.

Чи вливає колір шерсті на характер кота?

Коти різного забарвлення часто стають героями стереотипів, які приписують їм певні риси характеру. Наприклад, білих котів вважають спокійними й відстороненими, чорних – "містичними", а рудих – грайливими та нахабними.

Двоколірних тварин нерідко описують як дружніх, але незалежних, а триколірні нібито є вперті та темпераментні.

Однак фахівці наголошують: наукових доказів прямого зв’язку між кольором шерсті та характером кота немає. За словами лікарів Центральної ветеринарної аптеки, поведінка тварини формується під впливом генетики, середовища та досвіду.

Велику роль відіграє також соціалізація – тобто те, як кіт зростав і чи контактував із людьми змалку. Тому два коти однакового кольору можуть мати абсолютно різний характер і звички.

Поширені уявлення про "типовий характер" часто пояснюють ефектом підтвердження – люди помічають лише те, що відповідає їхнім очікуванням.

На сприйняття також впливають історичні забобони, зокрема щодо чорних котів у Європі або їхнього позитивного символізму в Японії. Водночас певні особливості здоров’я, пов’язані з кольором, можуть опосередковано впливати на поведінку тварини.

Як можна визначити характер кота за лапками?

Коти часто говорять про себе мовою лапок. Зокрема, форма подушечок лап може багато розповісти про характер тварини. Тренд Nekteso, у якому власники перевіряють "котячі долоні", з'явився в Японії.

Фахівці виділяють 5 типів подушечок лапок кота та зазначають, що вони можуть багато розповісти про характер та поведінку. Спостерігаючи за ними, можна краще зрозуміти свого улюбленця та його потреби.