Тримання собак на ланцюгу: чи справді в Україні за це штрафуватимуть

В інфопросторі активно поширювалася інформація про нібито запровадження заборони на утримання собак на ланцюгах. За це, мовляв, передбачалися адміністративні штрафи.

Ситуацію прокоментували в Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у відповідь на запит Укрінформу.

Чи справді в Україні діятиме заборона на тримання собак на ланцюгу?

Згідно з поясненнями пресслужби відомства, в Україні з 1 березня 2026 року дійсно почав діяти новий Закон "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин".

Його положення загалом визначають правові та організаційні засади забезпечення захисту здоров'я тварин, їхнього благополуччя, ветеринарної практики, виробництва, обігу та застосування ветеринарних лікарських засобів, а також обігу побічних продуктів тваринного походження.

У Держслужбі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів уточнили, що Закон чітко врегулював проблемне питання щодо визначення термінів "домашні тварини", "некомерційне приміщення" й оновив питання щодо видачі ветеринарних документів та ведення Єдиного державного реєстру ветеринарних документів.

Проте суттєвих змін для власників домашніх улюбленців у законі не передбачено. Тож повідомлення про нібито штрафи за тримання собак на ланцюгу – це фейк.

Інформація, яка опублікована у медіа, про запровадження норми щодо "безприв'язного" утримання собак в Україні не відповідає дійсності,

– наголосили у відомстві.

Водночас у службі зауважили, що в Україні діє Закон "Про захист тварин від жорстокого поводження", у якому серед іншого йдеться і про заборону залишати домашнього улюбленця прив'язаним, якщо довжина ланцюга становить менше 20 метрів.

Важливо! До переліку не входять собаки, які виконують сторожові функції, для них довжина прив'язі має становити не менше ніж 10 метрів.

Окрім того, незалежно від довжини ланцюга, собак не можна залишати на прив'язі без можливості сховатися у приміщенні, а також у випадках, дії прямого сонячного проміння при температурі понад 20 градусів тепла або під час морозів.

Що передувало інформації про "заборону"?

Ще у жовтні 2025 року на сайті Кабміну з'явилася петиція із закликом заборонити тривале утримання собак на ланцюгу, а також увести штрафи за порушення.

Втім, поширена петиція не набрала необхідну кількість голосів.

Зауважимо! Станом на кінець збору підписів, 25 січня 2026 року, вона набрала лише 101 голос із 25 тисяч необхідних.

Авторка звернення наголошувала, що тривале прив'язування собаки до ланцюга може спричинити фізичні та психічні страждання, травми та соціальну дезадаптацію.

Через це власне і пропонувалося внести до закону "Про захист тварин від жорстокого поводження" окрему норму, яка:

забороняє постійне/цілодобове утримання собак на ланцюгу;

визначає допустимий максимальний час утримання на прив'язі (наприклад, не більше 2 годин підряд без вигулу);

встановлює обов'язкові мінімальні умови (затишний захищений притулок, доступ до чистої води та їжі, щоденні вигули);

передбачає штрафи за порушення та механізми вилучення тварини у разі систематичного жорстокого поводження.

