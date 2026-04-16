Жетон для собаки або ж штраф за "нелегала": як працює реєстрація домашніх тварин у Львові

Кожен львів'янин, який має домашнього улюбленця й прогулюється з ним містом, має бути готовим до зустрічі з поліціянтами, які вимагатимуть показати жетон для собаки. Коли ж чотирилапий незареєстрований, його власнику "світить" штраф. Такі правила у Львові діють уже давно, проте знають про них не всі.

Одну з мешканок міста Лева спіткав подібний випадок із зустріччю з патрульними. Про нього вона розповіла у Threads.

Як львів'янка поплатилася за відсутність жетона у її собаки?

Олена Присяжка гуляла містом разом із песиком на ім'я Лакі. Під час прогулянки до неї підійшли троє чоловіків, які перевіряли наявність муніципального жетона Львова для собаки.

І тут почалося. Документи. Питання. В мене руки трясуться,

– поділилася власниця песика в мережі.

Жінка про необхідність подібного жетона не знала, й попри те, що записала свого улюбленця на чіпування, усе одно мала пройти повну процедуру складання адміністративної постанови.



У Льdові штрафують за відсутність жетона на собаку / Скриншот з мережі

Пані Олена зазначила, що помилилася, не вивчивши всі правила й деталі реєстрації тваринки, й пообіцяла сплатити штраф і якнайскоріше забезпечити свого Лакі необхідним жетоном.

При цьому чимало власників переконані, що реєстрації в міжнародній базі Animal-ID цілком достатньо, однак у Львові діє власна міська база, внесення до якої є обов'язковим відповідно до правил утримання тварин.

Багато господарів і коментаторів, які відгукнулися на цей випадок, дивуються такій системі, адже мають власні адресники для собак, а їхні тварини – чіпи. Втім, цього недостатньо. Так, важливою є наявність жетона з QR-кодом, який веде в додаток Animal-ID.

Як у Львові реєструвати домашніх тварин?

Обов'язкова реєстрація собак у Львові діє ще з 1 вересня 2016 року. Після реєстрації тварина отримує жетон із унікальним номером, який можна перевірити на сайті Animal-ID або зателефонувавши до ЛКП "Лев", яке веде облік тварин.

Важливо! В Ухвалі про правила утримання й поводження з домашніми тваринами у Львові зазначається, що реєстрація власницьких тварин – це внесення даних про ідентифікованих тварин та їх власників до муніципального реєстру тварин міста Львова, що здійснює ЛКП "Лев" або приватні ветеринарні лікарі шляхом присвоєння тварині унікального ідентифікаційного номера(ів) із використанням електронної (електронний транспондер) та візуальної ідентифікації (муніципальний номерний жетон).

Водночас і в поліції, і в львівському комунальному підприємстві "Лев" наголошують, що реєстрація, а особливо чіпування, має чимало переваг. Йдеться, зокрема, про випадки необхідності знайти господарів чотирилапого.

Людина, побачивши загублену собаку, зможе через Animal-ID знайти її власника й відправити йому інформацію про те, де перебуває тварина. Завдяки цьому менше собак ставатимуть безпритульними,

– пояснювали в ЛКП "Лев".

Завдяки цьому міська влада також прагне зрозуміти, скільки собак проживає в різних районах, щоб у подальшому облаштувати більше спеціально відведених місць для їх вигулу.

За бажанням власника собаці також можуть імплантувати підшкірний чіп, що дає змогу ідентифікувати та знайти тварину у разі її зникнення без нашийника. Власники відзначають, що найкраще використовувати і жетон, і чіп: жетон більш помітний, але його можна втратити, тоді як про наявність чіпа знають не всі.

Дехто навіть прикріплює до нашийника два жетони – один із кодом від ЛКП "Лев", а інший із кличкою собаки та номером телефону господаря.

Із 1 січня 2017 року патрульні, дільничні інспектори та працівники муніципальної варти отримали повноваження перевіряти наявність жетонів і штрафувати власників незареєстрованих тварин, проте на практиці вони користуються цим правом доволі рідко.

Скільки доведеться заплатити за відсутність жетона?

Штрафи передбачені за порушення правил утримання тварин, зокрема й у випадках відсутності їх реєстрації. Хоча окремого формулювання "штраф за незареєстровану тварину" немає, це вважається порушенням загальних вимог утримання і підпадає під статтю 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Розміри штрафів становлять від 170 до 340 грн для громадян (власників тварин) і від 340 до 850 грн для посадових осіб, зокрема відповідальних працівників.

Візьміть до уваги! Щоб уникнути штрафу під час вигулу собаки у Львові, потрібно зайти на сайт ЛКП "Лев" і створити власний обліковий запис. Далі слід внести свої паспортні дані та інформацію про собаку.



Після цього обрати зі списку одну з ветеринарних клінік для проходження верифікації. Наступний крок – оплатити збір (приблизно 350 грн) і отримати жетон із QR-кодом. Саме наявність цього жетона на нашийнику підтверджує реєстрацію тварини та захищає власника від можливих зауважень або штрафів з боку муніципальних інспекторів.

