Почула жалібний плач під дверима: жінка прихистила несподіваного гостя

Часом за дверима можна зустріти зовсім неочікуваних гостей. Жінка дуже здивувалася, коли на порозі її будинку з'явився пухнастий кіт. Мурчик виглядав голодним і нявчав, ніби просив уваги.

Вона вирішила, що тварина загубилася, адже коти, на відміну від собак, часто гуляють самі по собі й можуть відходити далеко від дому. Проте жодного чіпа чи нашийника на малюку не знайшлося, тож з того моменту життя жінки кардинально перевернулося. Зворушливу історію висвітлили у Mirror.

Як котик знайшов свій новий дім?

Оскільки жінка живе в сільській місцевості, де багато людей тримають "дворових" котів, вона спочатку була впевнена, що у пухнастика є господарі. Вона звернулася до ветеринара, притулку та служби порятунку тварин, перевірила наявність мікрочіпа і розпитала сусідів. Проте ніхто не повідомляв про зниклого кота.

Зрештою, історія завершилася щасливо: жінка разом із родиною вирішила залишити кота в себе й поступово зробити його частиною власної сім'ї.

Мурчик постукав у правильні двері й знайшов нову родину: як він виглядає

Новоспечена власниця котика також попросила користувачів Reddit допомогти обрати ім'я для нового улюбленця. За її словами, це однорічний самець із дуже м'якою шерстю та лагідним характером.

Надзвичайно м'який і лагідний, обожнює увагу, дуже голосно муркоче й загалом поводиться спокійно, задоволено та мирно. Його характер дуже врівноважений – він просто щасливий, коли отримує увагу,

– розповіла господарка про свого мурчика.

Кіт має рідкісне забарвлення та красиві зелені очі, але жодне з імен, які жінка підбирала раніше, йому поки не підійшло. У коментарях користувачі активно пропонували варіанти, багато хто вважав, що кіт виглядає "по-джентльменськи", тому ім'я має бути з титулом – наприклад, "Сер" або "Лорд".

Серед ідей були такі варіанти, як Сер Гморк (на честь персонажа з фільму "Нескінченна історія"), Сер Пампкін або Сер Вонка, натхненний шоколадним відтінком шерсті чотирилапого.

Що треба знати перед тим, як завести кота?

Фахівці з Cats Protection пояснили, що перш ніж взяти кота додому, варто підготувати житло й заздалегідь придбати все необхідне. Найважливіше – облаштувати для улюбленця тихе, затишне й відокремлене місце, де він спершу адаптується. Для кота знадобляться такі речі:

миски для їжі та води (їх краще ставити окремо);

корм;

зручна лежанка;

лоток (подалі від їжі);

кігтеточка;

щітка;

іграшки;

переноска.

Разом з тим, важливо, щоб вся родина була готова до нового улюбленця, а також треба планувати витрати та дотримуватися правил безпеки в домі. Котиків у новому домі можуть дратувати різні фактори, зокрема, раптові зміни, яскраві запахи, невчасна їжа та незнайоме середовище.

А щоб вибачитися перед пухнастиком у разі непорозуміння, ветеринари дали спеціальні поради. Для цього дайте котику час охолонути, поговоріть із ним лагідним голосом, а смаколики прибережіть наостанок.