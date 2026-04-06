Жінка залишила золотистого ретривера надворі всього на 2 хвилини: чому вона пошкодувала про це

Власниця собаки не могла стримати сміху, коли побачила, що її золотистий ретривер встиг накоїти всього за дві хвилини, поки вона відвернулася. Ця історія змусила ще більше полюбити цю хаотичну, але надзвичайно милу породу.

Подробиці про милий і кумедний випадок розповіли на сторінці imbluethesiberian.

Що ж натворив песик за час відсутності власниці?

Жінка зізналася, що не знала, чи сміятися, чи плакати, коли залишила свого енергійного улюбленця на подвір'ї буквально на кілька хвилин. Вона лише ненадовго відволіклася на справи, дозволивши собаці побігати в саду й зробити свої потреби.

Та коли вона повернулася перевірити, що відбувається, побачене її шокувало. У відео користувачка показала, що за цей короткий час встигли утнути її два золотисті ретривери.

Один із них спокійно чекав біля дверей, тоді як інший шалено ганяв подвір'ям, весь вимазаний у багнюці, ще й із мискою в зубах. У підписі до відео вона жартома запитала: "Може, Бауеру варто додати до резюме професію ландшафтного дизайнера?".

Чим собака здивував свою власницю: дивіться відео

Протягом ролика цей бешкетник носиться навколо басейну, а господарка намагається "відмити" його, кидаючи у воду іграшку, щоб заманити всередину.

За лічені секунди пес стрибає у воду, радісно плаває за іграшкою, поки вона разом із партнером сміється з його витівок.

Чим особливі золотисті ретривери?

Варто зауважити, що золотисті ретривери, як стверджують в American Kennel Club, є енергійними мисливськими собаками шотландського походження, які вирізняються особливою красою й входять до числа найпопулярніших порід у США.

Вони відмінно проявляють себе у полюванні та польових роботах, працюють поводирями для людей із порушенням зору, беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, а також із задоволенням займаються дресируванням і спортивними змаганнями.

Це міцні, м'язисті собаки середнього розміру, відомі своєю густою, блискучою шерстю золотистого кольору, яка й дала назву породі. Характерними рисами є широка голова з доброзичливим і розумним поглядом, невеликі вуха та прямий писок.

Найповніші відомості про формування породи збереглися в записах, які вели єгері маєтку Гізакан у Шотландії з 1835 до приблизно 1890 року. Ці архіви стали відомими широкому загалу у 1952 році, коли нащадок лорда Твідмута опублікував матеріали, що підтвердили передані з покоління в покоління історії про походження породи.

Золотисті ретривери – відкриті, надійні та орієнтовані на людину сімейні собаки, яких відносно легко навчати. Вони зберігають грайливість і життєрадісність навіть у дорослому віці. Завдяки своїй енергійності ці сильні собаки обожнюють активний відпочинок на природі.

Оскільки порода була виведена для тривалого апортування водоплавної дичини, плавання та апорт є для них природними й улюбленими заняттями.

