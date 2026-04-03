Жінка забрала з притулку найстарішого собаку й не очікувала, що з ним станеться
- Найстарішого собаку в притулку забрали, коли йому було 11 років і 8 місяців.
- Через понад два роки після того, як Оскар знайшов нову сім'ю, він залишається здоровим і активним, наближаючись до свого 13-го дня народження.
Олівія Годжсон подарувала нове життя 11-річному лабрадору на ім'я Оскар, забравши його з притулку. Власниця навіть не підозрювала, яка зворушлива спільна історія на них чекає.
Про виховання свого нового улюбленця жінка активно розповідає на сторінці livxoscar у TikTok.
Як Оскар знайшов нову сім'ю після притулку?
Жінка вирішила прихистити собаку, якого в притулку називали "найстаршим мешканцем". Вона побачила Оскара у Thornberry Animal Sanctuary і вже з першого погляду зрозуміла, що це її пес.
До того моменту він провів там лише два тижні. Коли Олівія забирала Оскара, йому було 11 років і 8 місяців. Вона чесно зізналася, що тоді думала: навряд чи вони матимуть багато часу разом, адже зазвичай лабрадори живуть 10 – 14 років.
Проте її щастю не було меж, коли через понад два роки пес залишався здоровим і активним, наближаючись до свого 13-го дня народження. Вона ділиться їхнім життям у мережі й каже, що Оскар навчив їх цінувати спокій та насолоджуватися кожним моментом.
За її словами, він обожнює ласощі, сосиски з чіппі та прогулянки з "мамою й татом". Також Оскар не проти добряче вимазатися в багнюці. Попри свій поважний вік, він залишається енергійним і із задоволенням проводить час із сім'єю.
Разом з тим, у коментарях користувачі активно підтримують Олівію, нагадуючи, що собаки можуть жити значно довше, ніж очікувано. Так, дехто ділився історіями про улюбленців, які доживали до 17 років.
Зауважимо! Фахівці з American Kennel Club розповіли, що лабрадор-ретривер – це одна з найпопулярніших порід собак. Вони відомі своєю доброзичливістю, енергійністю та відданістю. Це чудові сімейні собаки, які легко знаходять спільну мову як із людьми, так і з іншими тваринами. Водночас, попри свій лагідний характер, лабрадори потребують багато руху – вони обожнюють плавання, ігри та активні прогулянки.
