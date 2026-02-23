Чи може штучний інтелект перекладати мову тварин: науковці вразили відкриттями

Штучний інтелект відкриває нову еру вивчення комунікації тварин, дозволяючи розшифровувати їхні звуки та поведінкові сигнали. Науковці вже працюють над алгоритмами, які зможуть перекладати мову улюбленців.

Це може кардинально змінити спосіб спілкування як з домашніми, так і дикими тваринами. Про це повідомляє NV.

Що відомо про здатність ШІ перекладати мову тварин?

У світі науки та технологій розпочалася нова хвиля досліджень, спрямованих на те, щоб розшифрувати мову тварин за допомогою штучного інтелекту.

Одним із напрямків є проєкти на кшталт ініціативи, яку підтримують дослідники з Earth Species Project – некомерційної організації, що створює спеціальні моделі для аналізу звуків тварин. Їхній алгоритм NatureLM, наприклад, може визначати емоційний стан тварини – чи вона грається, чи перебуває у стресі – на основі акустичних сигналів.

Технологічні компанії також беруть участь у цій гонитві. Китайський гігант Baidu подав патент на систему, яка має на меті перетворювати вокалізації тварин в людську мову. Така система повинна буде збирати дані про звуки, поведінку й фізіологічний стан тварин, а потім за допомогою ШІ аналізувати їх, щоб визначити емоції та сенс певних сигналів.

Проєкти на зразок цього мають потенціал не лише допомогти власникам краще розуміти своїх домашніх улюбленців, а й розширити наші знання про те, як тварини спілкуються один з одним у дикій природі.

Вони можуть підштовхнути нас до створення інструментів, що в майбутньому дозволять людям і тваринам "говорити" одне з одним на новому рівні.

Чи є успіхи у дослідженнях науковців?

Окремі дослідження вже показують обнадійливі результати. Наприклад, штучний інтелект від DeepMind працює над аналізом звуків дельфінів і дослідженням структури їхньої комунікації, а інші команди виявили численні типи сигналів, що можуть мати певне значення у спілкуванні тварин.

Водночас експерти зазначають, що повне розуміння тваринної "мови" – це не лише питання технічних алгоритмів, а й обмеження самої природи комунікації. Тварини не мають мови в такому ж розумінні, як люди, і їхні звуки пов’язані не стільки зі словами, скільки з емоціями або поведінковими сигналами.

Як зазначає Daily Mail, сучасні технології вже допомагають робити перші кроки в цьому напрямку, що відкриває величезні можливості для науки, захисту природи та навіть побутового спілкування з тваринами.

За прогнозами деяких дослідників, ми можемо опинитися на порозі революції в розумінні наших менших побратимів вже через 12-36 місяців.

Водночас собаки можуть розуміти людську мову, але зазвичай не розрізняють схожі слова, натомість добре реагують на знайомі команди.