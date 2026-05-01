Собака вперше після тривалої розлуки зустрів своїх давніх друзів: зворушливе відео

Чотирилапі так само, як і люди, заводять дружні стосунки, й дуже складно підтримувати їх на відстані. Золотиста ретриверка Вінні має кількох найкращих приятелів, але бачиться з ними лише влітку, коли приїжджає до заміського будинку.

Трепетним відео довгоочікуваної зустрічі собак поділилися на сторінці reesereinhart в TikTok.

До теми У співачки Наталії Могилевської з'явився домашній улюбленець: його історія підкорила мережу

Що відомо про історію Вінні та її друзів?

Господарі назвали собаку на честь озера Вінніпесокі в Нью-Гемпширі. Власники зафіксували чудовий момент, коли їхня улюблениця демонструє чудове виховання. Золотиста ретриверка терпляче чекає, поки їй дозволять підійти до друзів, яких вона не бачила цілий рік.

Щойно песики змогли нарешті зустрітися – їхній радості не було меж, тож чотирилапі не стримувалися в бажанні разом погасати просторою територією.

У коментарях до відео користувачі захоплювалися терпінням і манерами Вінні, яка чекала команди від господарів, щоб нарешті побігти до своїх друзів. При цьому Вінні виглядала так збентежено й радісно водночас, що дехто припускав, ніби вона не могла повірити в таку довгоочікувану зустріч.

Ініші залишилися під враженнями від побаченої милої історії та зізнавалися, наскільки важливими сьогодні є подібні моменти. "Це цілюща енергія після новинних заголовків", – написав один з коментаторів.

У Parade Pets кажуть, що обаки справді здатні пам'ятати як інших тварин, так і місця, де вони бували, навіть через багато років. Вони спираються на асоціативну та емоційну пам'ять, впізнаючи знайомі обличчя, запахи й ті приємні відчуття, які колись пережили поруч із цими тваринами чи людьми.

Зверніть увагу! При цьому пам'ять чотирилапих не є послідовною, як у людей: вони не відтворюють події за хронологією, а радше згадують відчуття, пов'язані з певними ситуаціями. Так само вони переживають і відсутність тих, хто їм дорогий.

Крім того, собаки можуть зберігати окремі спогади про події, які активуються завдяки запахам. У поєднанні це дозволяє їм ніби "повертатися" до минулого, тому такі зустрічі після розлуки виглядають особливо зворушливо. Можливо, Вінні вже майже втратила надію побачити своїх друзів, але тепер, коли вони знову разом, усі ці спогади ожили – і, схоже, попереду в неї найкраще літо.

Як чотирилапі дружать між собою?

Фахівці з PetMD пояснили, що песики справді здатні заводити дружбу з іншими собаками. Як пояснює ветеринарна спеціалістка з поведінки Меган Геррон з притулку Gigi's у місті Канал-Вінчестер, штат Огайо, це легко помітити, коли улюбленець явно віддає перевагу якомусь конкретному знайомому псу, і ця симпатія є взаємною.



Собаки, подібно до людей, соціалізуються та заводять знайомства / Фото Unsplash

Дослідження соціальної поведінки собак показують, що про дружні стосунки можна говорити тоді, коли тварини регулярно демонструють доброзичливі сигнали – наприклад:

торкаються носами;

вилизують шерсть одне одному;

легенько покусують;

граються;

влаштовують жартівливі "бійки".

Водночас дружба у собак не є точним копіюванням людської. За словами Геррон, є певні схожі риси: вони цікавляться тими, хто їм подобається, прагнуть фізичної близькості та можуть сумувати після втрати компаньйона.

Зі свого боку, ветеринарна лікарка Вайлані Сун, яка працює в організації "Джойбаунд: Люди та домашні тварини" у місті Волнат-Крік, штат Каліфорнія, США, зазначає, що підхід до дружби в собак різний: одні легко соціалізуються і мають багато "приятелів", тоді як інші більш вибіркові у спілкуванні.

Коли між собаками формується тісний зв'язок, вони можуть ділитися іграшками, місцем для відпочинку чи навіть їжею, а інколи й проявляти взаємну захисну поведінку.

Чи можуть песики проявляти материнські інстинкти до інших тварин?

У Wag зазначають, що інколи собаки можуть приймати покинутих кошенят і доглядати за ними як за власними. Це пов'язують із сильним материнським інстинктом: самки можуть навіть годувати, захищати й піклуватися про малюків, іноді аж до лактації.

Так сталося й з німецькою вівчаркою Каєю – вона одразу взяла новонароджених кошенят своєї кішки-компаньйонки під опіку: збирає їх разом, допомагає рухатися, дозволяє гратися з нею та стежить, щоб про них не забували.