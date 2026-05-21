Чому собаки кращі за людей: наукове дослідження розкрило несподівані факти

З найдавніших часів існування людства чотирилапі були поруч, допомагаючи й рятуючи господарів від небезпек. Не менш важливими в усіх сферах нашого життя песики залишаються й зараз. Дослідження угорських науковців з Університету Етвеша Лоранда показало, що зв'язок між людьми та собаками можна розглядати як унікальну суміш стосунків із дитиною та найкращим другом.

При цьому він має особливу відмінність – повний контроль людини над собакою, адже саме власник приймає більшість рішень, що зменшує кількість конфліктів і підвищує загальне задоволення від взаємин. Результати роботи були опубліковані в журналі Scientific Reports.

Як науковці вивчали зв'язок між людьми й собаками?

У межах роботи понад 700 власників собак оцінювали 13 різних характеристик своїх стосунків із собакою та з чотирма людськими партнерами: дитиною, романтичним партнером, найближчим родичем і найкращим другом.

Цікаво! Результати показали, що люди найчастіше ставлять саме стосунки зі своїм собакою на перше місце за рівнем задоволення та як найкраще джерело компаньйонства.

Крім того, багато учасників вважали, що саме собака "любить їх найбільше" серед усіх їхніх соціальних зв'язків. Дослідники також відзначили, що зв’язок із собакою поєднує різні позитивні риси людських стосунків.

Зокрема, йдеться про високу емоційну близькість і турботливість, схожу на зв'язок із дитиною, що водночас демонструє низький рівень конфліктності та антагонізму, як у дружбі з найкращим другом. Собаки також отримали високі оцінки за надійність стосунків і здатність забезпечувати відчуття стабільності та підтримки.



Власники не приховують своєї любові до собак / Фото Unsplash

Окремо науковці звернули увагу на важливий аспект – попри те, що собаки сприймаються як "члени родини" або навіть "заміна дітей", у цих стосунках завжди зберігається нерівність, оскільки людина контролює поведінку тварини.

Саме це, за словами дослідників, може пояснювати високий рівень задоволення власників, адже у таких взаєминах менше непередбачуваності та напруги, ніж у людських контактах. Водночас дослідження показало, що сильніші та якісніші стосунки з людьми не зменшують прив'язаності до собаки.

Навпаки, було виявлено позитивну кореляцію: люди, які мають добру підтримку в людському колі, зазвичай також мають міцний зв'язок із собакою. Це означає, що собаки не компенсують брак людських стосунків, а радше доповнюють уже наявну соціальну мережу.

Як пояснюють автори роботи, вони очікували, що люди з слабшими соціальними зв'язками більше покладатимуться на собак, але результати цього не підтвердили. Учасники дослідження загалом не використовували собак як заміну недостатньої підтримки з боку інших людей.

Також науковці зауважили, що вибірка складалася з добровольців, які, ймовірно, мали в середньому доволі позитивні соціальні стосунки, тому результати можуть не повністю відображати досвід людей, які перебувають у складніших життєвих обставинах. У таких випадках роль тварин як емоційної підтримки може бути значно більшою.

Собаки надають різні види емоційної та соціальної підтримки залежно від потреб своїх власників,

– додала перша авторка Борбала Турчан.

Як людина впливає на собаку?

Дресирувальниця собак і спеціалістка з поведінки домашніх тварин Сара Крокфорд пояснила, що песики особливо чутливі до настрою власника: вони можуть переймати тривожність, недовіру або напруження, і це іноді проявляється у поведінкових проблемах.



Люди впливають на характер своїх улюбленців / Фото Unsplash

Тому частина труднощів із поведінкою тварини може бути пов'язана не лише з нею, а й із тим, як поводиться людина. Наші внутрішні переживання, стрес, досвід і звички впливають на те, як ми реагуємо на собаку, а вона – на нас.

До речі, авторка подкасту "Зі собакою можна" Юлія Татьяненко в ексклюзивному коментарі для 24 Каналу розвінчала так звану "теорію домінантності". Такий підхід уже вважається застарілим і раніше використовувався для виправдання жорстких методів виховання – ривків, покарань і залякування. Сучасна поведінкова наука доводить, що це лише підвищує стрес, погіршує поведінку та руйнує довіру між собакою і людиною. Натомість поведінку пояснюють через емоції, досвід, навчання та умови середовища, а не через "боротьбу за домінування". Тому зараз основа підходу – позитивне підкріплення, розуміння стану тварини й робота з причинами проблем, а не з покараннями.

У складних ситуаціях тварина може "віддзеркалювати" стан людини, тому звинувачення лише собаки часто не вирішує проблему. У вихованні чотирилапих важлива саморефлексія: щоб допомогти собаці, спочатку варто розібратися зі своїм станом, навчитися керувати емоціями та мінімізувати стрес.

Також важливо розвивати емпатію – намагатися зрозуміти, що відчуває тварина і чого вона намагається уникнути чи досягти. Це допомагає будувати більш спокійні й гармонійні стосунки.

Чому собаки схожі на своїх власників?

Дослідники зазначають, що песики і їхні власники часто мають помітну зовнішню схожість – на це звертає увагу й Катріна Голланд із організації Dogs Trust. Наукові роботи показали, що люди нерідко можуть правильно "зіставити" породистих собак із їхніми господарями за фотографіями частіше, ніж це можна було б пояснити випадковістю.

Ба більше, в експериментах учасники однаково добре визначали пари як тоді, коли їм казали шукати реальних власників і їхніх собак, так і тоді, коли потрібно було просто обрати схожі обличчя.

Це свідчить про те, що ключову роль відіграє саме візуальна схожість. Найбільше впливають риси обличчя, зокрема форма та вираз очей.