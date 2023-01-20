Під час "Рамштайну" не схвалили рішення про танки для України

Під час чергового засідання у форматі "Рамштайн" 20 січня не було схвалено рішення про постачання Україні танків. Хоча саме цієї техніки неабияк потребує Україна.

Про це заявив новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він каже, мовляв, є аргументи "за" та "проти" постачання цієї техніки. Їх висувають різні країни.

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Однак Пісторіус обіцяє, що Німеччина не буде стояти на шляху у партнерів.

Рішення – за канцлером

Міністр оборони сказав, що єдиного підходу щодо поставок танків в Україну немає. Він впевнений, що рішення ухвалять в найближчій перспективі, але воно залишається за канцлером.

Пісторіус стверджує, нібито враження, що є коаліція, де на заваді стоїть лише Німеччина, є оманливим.

Берлін перевірить запаси Leopard

Попри це, Пісторіус дав зрозуміти, що Німеччина готується якнайшвидше поставити танки Leopard 2, якщо рішення таки схвалять, інформує FAZ.

Мністр видав наказ перевірити запаси танків Leopard в перший же день свого перебування на посаді. Перевірка стосується кількості техніки, а також її сумісності з танками та озброєннями, які можуть доставити в Україну інші країни.

За словами Пісторіуса, все це підготовка "до дня, який може настати".

Танки Abrams – не умова

У Німеччині заперечили, що канцлер Німеччини Олаф Шольц висував президенту США Джо Байдену умови для постачання Україні Leopard. ЗМІ писали, нібито Німеччина відправить свої танки тільки після того, коли таке ж рішення схвалить США. Тобто, аби спочатку Україні передали американські танки Abrams.

Речник німецького уряду Штеффен Хебештрай запевняє, що жодних умов не було. До слова, Пісторіус напередодні теж заявляв, що не чув про ніякі ультиматуми.

Від "Рамштайну" чекали рішення про танки

Від чергової зустрічі "Рамштайн" якраз чкали вирішення питання про постачання важких танків Україні. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас анонсував приємні новини щодо надання танків Leopard.

Однак, ймовірно, він мав на увазі допомогу від союзників. Крім Німеччини, танки може передати Польща, Фінляндія чи Іспанія. Втім, питання у кількості, оскільки ці країни мають менше такої техніки.