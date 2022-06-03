Під Харковом "зникла" ціла розвідувальна рота окупантів: їх шукають вже два місяці

Росіяни все більше дізнаються правду про війну в Україні. Але не з екранів телевізорів, де їм продовжують брехати їхні пропагандисти. А коли займаються пошуком своїх вбитих родичів.

Російська пропаганда в перші дні війни використовувала чимало "штампів", повторюючи їх раз за разом. Серед них і фраза "потєрь нєт", заперечуючи, що їхні військові гинуть в Україні. В ці слова свято вірили і росіяни, а рейтинг довіри до кремлівського диктатора Володимира Путіна зріс до 83%. Більше було лише у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розпочала війну проти України на Донбасі.

Варте уваги Ліквідовано вже 30 950 окупантів: нові втрати ворога станом на 3 червня

Та мнимі успіхи російської пропаганди доволі швидко були змушені поступитися реаліям життя. А з ними й усвідомленням того, що "потєрі" таки є, і вони значні.

Безслідне зникнення розвідувальної роти

Станом на 3 червня 2022 року за 100 днів війни українські військові. Скільки ще потрапило в полон або отримали поранення – невідомо.

Одна з таких "потєр" – ціла розвідувальна рота, яка безслідно "зникла" в селищі Мала Рогань. Цей населений пункт українські військові звільнили від окупантів ще 25 березня 2022 року під час боїв. Саме тоді й зникло близько 40 людей з військової частини 29760 з російського міста Луги, що в Ленінградській області.

Зниклих безвісти досі продовжують шукати їх рідні. Відтак публікують інформацію про їх розшук в соцмережі.



Росіяни шукають своїх родичів, які прийшли окупантами на українську землю / Скрін

Цілком ймовірно, що зниклі безвісти давно вже гниють в українській землі. Росіяни ж не завжди забирають тіла своїх загиблих солдатів. Адже тоді їх треба офіційно визнавати загиблими та виплачувати компенсації родинам загиблих. А так вони просто вважаються зниклими безвісти.

Робиться це для того, щоб "каравани домовин" не нагнітали ситуацію в Росії, особливо у великих містах, таких як Москва чи Санкт-Петербург. Адже тоді росіяни можуть почати ставити особисто незручні питання владі щодо кількості загиблих, що може перерости й в мітинги. Саме тому більшість загиблих – з віддалених депресивних регіонів, де "поріг терпимості" значно вищий. Відтак значна кількість загиблих не переросте в масовий бунт.

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А щодо конкретно тих, які "зникли" в Малій Рогані, то, імовірніше, вони загинули під час перестрілки. Історію про успішну атаку українських військових на ворога розповів один з тих, кому вдалося вижити. І він потрапив в український полон. Він саме військовослужбовець з тієї військової частини 29760, який до 25 березня і стояв в Малій Рогані. Саме вони й обстрілювали Харків та інші села і міста навколо нього. Його поранили під час перестрілки у Вільхівці. Під час цієї перестрілки шестеро окупантів потрапили в полон, решта – загинули.

Дивіться відео розповіді російського окупанта про обстріли Харкова та полон