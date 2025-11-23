Під ударом могла бути база Чорноморського флоту: дрони атакують Новоросійськ і Анапу
- Невідомі дрони атакували Краснодарський край Росії. Вибухи пролунали в Анапі та Новоросійську. Ймовірно, під ударом могла опинитися база Чорноморського флоту.
- Місцеві жителі розповідали, що у них тремтіли вікна. Перед цим у регіоні лунали сирени Також обмеження діяли в аеропортах Краснодара та Геленджика.
Невідомі дрони завдали ударів по Краснодарському краю Росії вночі 23 листопада. Тут чули вибухи та лунала сирена. Під ударом могла опинитися база Чорноморського флоту Росії.
Перші безпілотники зайшли в Краснодарський край ще після 12 ночі за Києвом. Близько 3:00 загроза посилилася, а згодом ще й повідомили про звуки вибухів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням російські телеграм-канали, зокрема на опозиційний Astra та їхні моніторингові ресурси.
Що відомо про тривожну ніч у Краснодарському краї?
За даними телеграм-каналу Mash, 8 – 10 вибухів пролунали над Анапою та Новоросійськом. Пропагандисти переконують, що начебто працювала "пе-ве-о" та "все знищила".
Водночас місцеві їм розповіли, що від вибухів "тремтіли вікна". Гучно було з боку Чорного моря. Раніше партизанський рух "Атеш" заявляв, що БпЛА рухаються у бік бази Чорноморського флоту у Новоросійську.
Цікаво, що жителі Новоросійська вже приготувалися не спати. Зокрема, в одному з телеграм-каналів поцікавилися, чи є такі, кому вранці на роботу. Водночас там додали: виспатися навряд чи вийде. Також о 4:55 за місцевим часом не спала Анапа – там лунала сирена.
Крім того, вибухи чули жителі ще одного міста – Слов'янська-на-Кубані. Перед цим у Краснодарському краї лунали звуки сирени, що сповіщали про повітряну небезпеку. Крім того, обмеження на прийом і випуск повітряних суден ввели в аеропортах Краснодара та Геленджика.
Де ще було гучно?
Напередодні ввечері вибухи чули різні міста Криму.
Зокрема, неспокійно було у Новофедорівці, Качі, Гвардійському та Октябрському.
У Новофедорівці розташований аеродром "Саки", на якому базуються винищувачі Су-27 і зберігаються "Шахеди". А неподалік Гвардійського аеропорт Сімферополь.