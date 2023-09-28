Ризик повторення війни: чи спробує Росія взяти реванш після перемоги України

Після поразки Росія може взяти реванш і повторити повномасштабне вторгнення. Існує кілька сценаріїв, за якими в майбутньому можуть діяти російські загарбники.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. Разом з тим, він наголосив, що наразі дуже складно давати будь-які прогнози.

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Які ризики повторення війни з Росією

Аналітик Микола Бєлєсков якось в інтерв'ю заявляв, що ризики повторення війни з Росією збільшуються. На жаль, ця думка є актуальною і досі. Бєлєсков пояснив, що деякі західні колеги вважають, якщо розгромити Росію, то в країні окупанта почнуться процеси, які були в Німеччині після 1945 року. Проте, варто враховувати, що історичні аналогії – тема дуже мінлива.

Експерт пояснив, що нині є різні сценарії того, що може статися у майбутньому. За його словами, якщо Україна не матиме рішучої перемоги військовим шляхом, а бойові дії закінчаться миром на нашу користь, то у росіян виникнуть ресентимент та реваншизм.

Під розповіді про "нас зрадили всередині, встромили ножа в спину", або "якщо ми підготуємося краще, розробимо якийсь більш ефективний метод війни, цього разу вийде". Може й виявитися так, що Росія вже проходить свій версальський чи постверсальський період із Гітлером. Як би цю аналогію не висміювали після подій 2014 року, однак Путін дійсно копіює поведінку Адольфа Гітлера,

– наголосив Бєлєсков.

Бєлєсков також заявив, що порівнювати Росію й Німеччину в деяких випадках дуже важко. До прикладу він наводить факт, що Німеччині знадобилося дві світових війни з глобальною поразкою та окупацією, аби стати цивілізованою країною. Ситуація з Росією зовсім інша, адже партнери вкрай обережно з нею поводяться.

Разом з тим, аналітик підкреслив, що відсутність рецидиву й повторного повномасштабного вторгнення Росії ніхто не може гарантувати.

"Ефект стримування досягається сукупністю трьох речей: потенціалом воювати, здатністю застосовувати сили, а також щоб інша сторона розуміла ваші спроможності. Як ми побачили на прикладі Росії, її керівництва та режиму, там не здатні до об'єктивної оцінки України. Тому навіть якщо за умов неймовірно озброєних, навчених та численних Сил оборони, повного ефекту стримування вони не гарантують", – сказав Бєлєсков в інтерв'ю.

Втім, варто враховувати, що такі сценарії розвитку є схематичними. Багато факторів залежать від зовнішніх обставин, зокрема, у 2024 році у США будуть вибори, тому гадати, яким буде майбутнє України, наразі дуже важко.

Російська армія невпинно зазнає втрат

Поки аналітики прогнозують, які можуть бути сценарії розвитку, Збройні Сили України завдають реальних втрат ворогу. Загалом, так звана "друга армія світу" вже втратила понад 277 тисяч особового складу.

Лише протягом минулої доби втрати ворога склали: