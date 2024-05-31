Складається з призовників: Польща планує підготувати український підрозділ

Польща розглянула запит щодо навчання українських військових. Ймовірно, країна готуватиме в Польщі підрозділ з українських призовників.

Про підготовку українських військових в Польщі розповів міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський.

Читайте також У польському МЗС не виключають відправку військ в Україну

Підготовка військових

У глави МЗС запитали, чи може Польща направити в Україну військових інструкторів для навчання українських військових.

Ми дійшли висновку, що безпечніше та ефективніше було б готувати в Польщі підрозділ з українців, які підлягають призову до української армії. Ми дійшли висновку, що це буде більш ефективний спосіб допомогти Україні,

– сказав Сікорський.

Раніше міністр закордонних справ також повідомляв, що Польща вже надала Україні 44 пакети військової допомоги та зараз готується 45 пакет. Він зауважив, що кілька останніх пакетів були на суму 100 мільйонів євро кожний.

Використання польської зброї

Сікорського також запитали про можливість використання Україною зброї, що постачається з Польщі, для ударів по об’єктах у Росії.

Щодо використання зброї, яку ми постачаємо в Україну, мені невідомо про якісь обмеження на використання польської зброї,

– відповів він.

Серед країн, що раніше дозволили використовувати свою зброю по цілях у Росії є: Велика Британія, Швеція, Франція, Канада, Чехія, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва.

Французькі інструктори в Україні