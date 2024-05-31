Состоит из призывников: Польша планирует подготовить украинское подразделение

Польша рассмотрела запрос относительно обучения украинских военных. Вероятно, страна будет готовить в Польше подразделение из украинских призывников.

О подготовке украинских военных в Польше рассказал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Читайте также В польском МИД не исключают отправку войск в Украину

Подготовка военных

У главы МИД спросили, может ли Польша направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских военных.

Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы готовить в Польше подразделение из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективный способ помочь Украине,

– сказал Сикорский.

Ранее министр иностранных дел также сообщал, что Польша уже предоставила Украине 44 пакета военной помощи и сейчас готовится 45-й пакет. Он отметил, что несколько последних пакетов были на сумму 100 миллионов евро каждый.

Использование польского оружия

Сикорского также спросили о возможности использования Украиной оружия, поставляемого из Польши, для ударов по объектам в России.

По использованию оружия, которое мы поставляем в Украину, мне неизвестно о каких-то ограничениях на использование польского оружия,

– ответил министр.

Среди стран, которые ранее разрешили использовать свое оружие по целям в России: Великобритания, Швеция, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.

Французские инструкторы в Украине