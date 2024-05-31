О подготовке украинских военных в Польше рассказал министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.
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Подготовка военных
У главы МИД спросили, может ли Польша направить в Украину военных инструкторов для обучения украинских военных.
Мы пришли к выводу, что безопаснее и эффективнее было бы готовить в Польше подразделение из украинцев, которые подлежат призыву в украинскую армию. Мы пришли к выводу, что это будет более эффективный способ помочь Украине,
– сказал Сикорский.
Ранее министр иностранных дел также сообщал, что Польша уже предоставила Украине 44 пакета военной помощи и сейчас готовится 45-й пакет. Он отметил, что несколько последних пакетов были на сумму 100 миллионов евро каждый.
Использование польского оружия
Сикорского также спросили о возможности использования Украиной оружия, поставляемого из Польши, для ударов по объектам в России.
По использованию оружия, которое мы поставляем в Украину, мне неизвестно о каких-то ограничениях на использование польского оружия,
– ответил министр.
Среди стран, которые ранее разрешили использовать свое оружие по целям в России: Великобритания, Швеция, Франция, Канада, Чехия, Нидерланды, Финляндия, Эстония, Латвия и Литва.
Французские инструкторы в Украине
Ранее Умеров и Сырский провели видеовстречу с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню. По ее результатам главнокомандующий написал: приветствую инициативу Франции направить к нам инструкторов для подготовки украинских военнослужащих.
Однако впоследствии во Франции заявили, что этот вопрос еще изучают. Что интересно, проведенные ранее опросы среди французов свидетельствуют: они не против размещения войск на территории Украины.
В Минобороны объяснили, что по состоянию на сейчас до сих пор продолжаются дискуссии с Францией и другими странами по этому вопросу. Минобороны совместно с Генштабом начали внутреннюю работу над соответствующими документами, чтобы не тратить время на согласование бюрократических моментов, когда будет принято требуемое решение.