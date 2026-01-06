Російська мова і радянські підручники: у Києві при монастирі УПЦ МП знайшли підпільну школу

Журналісти "Слідство.Інфо" виявили у Києві нелегальний навчальний заклад, що діє при монастирі УПЦ МП. У школі дітей навчають за радянськими підручниками та викладають російську мову.

У самому закладі заперечують статус школи, називаючи його "сімейним клубом". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування.

Що відомо про підпільну школу у Києві?

Підпільна християнська школа під назвою "Перспектива" функціонує при монастирі "Голосіївська пустинь" із лютого 2025 року. Щоб отримати інформацію, журналістка представилася жінкою, яка нібито планує влаштувати на навчання дитину родички.

З’ясувалося, що нині в закладі навчається понад 60 дітей – з 1 по 9 клас. Освітній процес здійснюють 16 педагогів. Директоркою та засновницею школи є Анна Болгова.

Навчання побудоване за радянською моделлю освіти. Зокрема, початкову школу скоротили з чотирьох років до трьох. У розкладі першокласників журналісти побачили предмет "Слов’янська мова", який, як пояснила вчителька молодших класів Лариса Абросімова, фактично є російською мовою.

Педагогиня стверджує, що навчання ведеться українською, однак батьки учнів зазначають, що співвідношення мов приблизно "50 на 50".

Під час огляду школи журналістка побачила підручники, за якими навчаються діти. Серед них – радянська "Арифметика" 1966 року видання.

Крім базових дисциплін, у школі є предмети "Фільм" і "Музика". За словами Болгової, щопонеділка дітям показують "хороші фільми". Зокрема, нещодавно показували стрічку "5 секретов настоящего мужчины" російського проєкту "Общее дело".

На уроках музики школярі виконують радянські пісні. Старшокласники, зокрема, вивчають композицію "Под небом голубым есть город золотой" гурту "Акваріум".

Директорка наполягає, що заклад працює як сімейний клуб, а не школа. За її словами, діти формально зараховані до дистанційних навчальних закладів, а заняття при монастирі є "додатковими".

Втім, журналісти зазначають, що "Перспектива" має всі ознаки повноцінної школи: навчання з 9:00 до 14:00, оцінювання, контрольні роботи та групу продовженого дня.

Мати однієї з учениць розповіла, що документи її доньки оформлені в ліцензованій школі, тоді як фактично дитина навчається при монастирі.

Йдеться про приватний ліцей "Ранчо Скул" у Хотянівці на Київщині. Його директорка Яна Кожема підтвердила, що діти там лише формально зараховані.

У мене вони не навчаються взагалі ніяк, вони просто числяться. А все навчання відбувається у школі при монастирі, по дружбі з Анною Анатоліївною (Болговою – 24 Канал). Вони нам дають оцінки, які ми проставляємо,

– сказала Кожема.

За аналогічною схемою, за даними розслідування, працює і школа Костянтинівської міської ради Донецької області, де офіційно працевлаштована вчителька Лариса Абросімова.

