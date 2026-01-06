Русский язык и советские учебники: в Киеве при монастыре УПЦ МП нашли подпольную школу

Журналисты "Слідство.Інфо" обнаружили в Киеве нелегальное учебное заведение, действующее при монастыре УПЦ МП. В школе детей учат по советским учебникам и преподают русский язык.

В самом заведении отрицают статус школы, называя его "семейным клубом". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование.

Что известно о подпольной школе в Киеве?

Подпольная христианская школа под названием "Перспектива" функционирует при монастыре "Голосеевская пустынь" с февраля 2025 года. Чтобы получить информацию, журналистка представилась женщиной, которая якобы планирует устроить на обучение ребенка родственницы.

Выяснилось, что сейчас в заведении учится более 60 детей – с 1 по 9 класс. Образовательный процесс осуществляют 16 педагогов. Директором и основательницей школы является Анна Болгова.

Обучение построено по советской модели образования. В частности, начальную школу сократили с четырех лет до трех. В расписании первоклассников журналисты увидели предмет "Славянский язык", который, как объяснила учительница младших классов Лариса Абросимова, фактически является русским языком.

Педагог утверждает, что обучение ведется на украинском, однако родители учеников отмечают, что соотношение языков примерно "50 на 50".

Во время осмотра школы журналистка увидела учебники, по которым учатся дети. Среди них – советская "Арифметика" 1966 года издания.

Кроме базовых дисциплин, в школе есть предметы "Фильм" и "Музыка". По словам Болговой, каждый понедельник детям показывают "хорошие фильмы". В частности, недавно показывали ленту "5 секретов настоящего мужчины" российского проекта "Общее дело".

На уроках музыки школьники исполняют советские песни. Старшеклассники, в частности, изучают композицию "Под небом голубым есть город золотой" группы "Аквариум".

Директор настаивает, что заведение работает как семейный клуб, а не школа. По ее словам, дети формально зачислены в дистанционные учебные заведения, а занятия при монастыре являются "дополнительными".

Впрочем, журналисты отмечают, что "Перспектива" имеет все признаки полноценной школы: обучение с 9:00 до 14:00, оценивания, контрольные работы и группу продленного дня.

Мать одной из учениц рассказала, что документы ее дочери оформлены в лицензированной школе, тогда как фактически ребенок учится при монастыре.

Речь идет о частном лицее "Ранчо Скул" в Хотяновке Киевской области. Его директор Яна Кожема подтвердила, что дети там только формально зачислены.

У меня они не учатся вообще никак, они просто числятся. А все обучение происходит в школе при монастыре, по дружбе с Анной Анатольевной (Болговой – 24 Канал). Они нам дают оценки, которые мы проставляем,

– сказала Кожема.

По аналогичной схеме, по данным расследования, работает и школа Константиновского городского совета Донецкой области, где официально трудоустроена учительница Лариса Абросимова.

