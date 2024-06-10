Рік минув – проблем не поменшало: як Херсонщина досі потерпає від підриву греблі Каховської ГЕС

Понад рік минув відтоді, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, знищивши водночас Каховське водосховище та поставивши під загрозу життя десятків тисяч людей. Наслідки досі відчутні.

Про це 24 Каналу розповів редактор херсонського порталу "Мост" Сергій Нікітенко, зауваживши, що в деяких районах Херсона, зокрема в Корабельному, дотепер стоїть вода в комунікаційних колодязях.

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Про ситуацію на правобережжі

За словами Нікітенка, чимало будинків херсонців до цього часу вологі. У старій частині Херсона на трьох вулицях від річки немає світла, каналізації та газу. Там залишається жити невелика кількість людей.

У населених пунктах поза Херсонською громадою проблеми також відчутні, насамперед з водою. Вона впала, тому що немає тиску від водосховищ. У прибережних районах місцеві дотепер не змогли пробурити нові свердловини через обстріли росіян. Ворог нищить усю техніку, яка розпочинає роботу.

Укргідроенерго подасть позов проти Росії з вимогою компенсувати 2,5 мільярдів євро збитків, завданих внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Слід зазначити, що також була затоплена велика територія, розташована ближче до Миколаївської області, де протікає річка Інгулець. Вода доходила аж до Снігурівки. Натепер ситуація дещо покращилася, хоча також є проблеми через підтоплення, зокрема з водою.

Очевидно, що досі багато людей не отримали допомогу на відновлення житла. Бо це заборонено робити в населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, а це майже все, що по Дніпру. Проблем дуже багато,

– наголосив Сергій Нікітенко.

Про ситуацію на лівобережжі

Редактор херсонського порталу "Мост" розповів, що раніше квітуче місто Гола Пристань тепер майже без електроенергії. Росіяни не ліквідували наслідків підтоплення. У підвалах багатоквартирних будинків дотепер стоїть вода.

Саме місто виглядає як апокаліпсис. Не наводили майже лад. Трохи почистили багнюку, і то не все. В Олешках так само наслідки особливо ніхто не ліквідовував. В інших населених пунктах більш-менш нормально або ми чогось не знаємо,

– зазначив Нікітенко.

Приміром, село Стара Збур'ївка практично відрізане від цивілізації. Місяць не було світла та зв'язку, тиждень – було, зараз – знову немає. Рік тому там пересувалися на човнах, а натепер невідомо, що там відбувається. Таких прикладів дуже багато.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС