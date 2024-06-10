Год прошел – проблем не стало меньше: как Херсонщина до сих пор страдает от подрыва плотины Каховской ГЭС

Более года прошло с тех пор, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, уничтожив одновременно Каховское водохранилище и поставив под угрозу жизни десятков тысяч людей. Последствия до сих пор ощутимы.

Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского портала "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что в некоторых районах Херсона, в частности в Корабельном, до сих пор стоит вода в коммуникационных колодцах.

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О ситуации на правобережье

По словам Никитенко, немало домов херсонцев до сих пор влажные. В старой части Херсона на трех улицах от реки нет света, канализации и газа. Там остается жить небольшое количество людей.

В населенных пунктах вне Херсонской громады проблемы также ощутимы, прежде всего с водой. Она упала, потому что нет давления от водохранилищ. В прибрежных районах местные до сих пор не смогли пробурить новые скважины из-за обстрелов россиян. Враг уничтожает всю технику, которая начинает строительные работы.

Укргидроэнерго подаст иск против России с требованием компенсировать 2,5 миллиарда евро убытков, нанесенных в результате подрыва Каховской ГЭС.

Следует отметить, что также была затоплена большая территория, расположенная ближе к Николаевской области, где протекает река Ингулец. Вода доходила до Снигиревки. На данный момент ситуация несколько улучшилась, хотя также есть проблемы из-за подтопления, в частности с водой.

Очевидно, что до сих пор многие люди не получили помощь на восстановление жилья. Потому что это запрещено делать в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, а это почти все, что по Днепру. Проблем очень много,

– отметил Сергей Никитенко.

О ситуации на левобережье

Редактор херсонского портала "Мост" рассказал, что ранее цветущий город Голая Пристань теперь почти без электроэнергии. Россияне не ликвидировали последствия подтопления. В подвалах многоквартирных домов до сих пор стоит вода.

Сам город выглядит как апокалипсис. Не наводили почти порядок. Немного почистили грязь, и то не все. В Олешках так же последствия особо никто не ликвидировал. В других населенных пунктах более-менее нормально или мы чего-то не знаем,

– отметил Никитенко.

К примеру, село Старая Збурьевка практически отрезано от цивилизации. Месяц не было света и связи, неделю – было, сейчас – снова нет. Год назад там передвигались на лодках, а теперь неизвестно, что там происходит. Таких примеров очень много.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС