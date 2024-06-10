Год прошел – проблем не стало меньше: как Херсонщина до сих пор страдает от подрыва плотины Каховской ГЭС
Более года прошло с тех пор, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, уничтожив одновременно Каховское водохранилище и поставив под угрозу жизни десятков тысяч людей. Последствия до сих пор ощутимы.
Об этом 24 Каналу рассказал редактор херсонского портала "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что в некоторых районах Херсона, в частности в Корабельном, до сих пор стоит вода в коммуникационных колодцах.
К теме Ни слова о подрыве Каховской ГЭС: ООН отмечает день русского языка в годовщину трагедии
О ситуации на правобережье
По словам Никитенко, немало домов херсонцев до сих пор влажные. В старой части Херсона на трех улицах от реки нет света, канализации и газа. Там остается жить небольшое количество людей.
В населенных пунктах вне Херсонской громады проблемы также ощутимы, прежде всего с водой. Она упала, потому что нет давления от водохранилищ. В прибрежных районах местные до сих пор не смогли пробурить новые скважины из-за обстрелов россиян. Враг уничтожает всю технику, которая начинает строительные работы.
Следует отметить, что также была затоплена большая территория, расположенная ближе к Николаевской области, где протекает река Ингулец. Вода доходила до Снигиревки. На данный момент ситуация несколько улучшилась, хотя также есть проблемы из-за подтопления, в частности с водой.
Очевидно, что до сих пор многие люди не получили помощь на восстановление жилья. Потому что это запрещено делать в населенных пунктах, где ведутся активные боевые действия, а это почти все, что по Днепру. Проблем очень много,
– отметил Сергей Никитенко.
О ситуации на левобережье
Редактор херсонского портала "Мост" рассказал, что ранее цветущий город Голая Пристань теперь почти без электроэнергии. Россияне не ликвидировали последствия подтопления. В подвалах многоквартирных домов до сих пор стоит вода.
Сам город выглядит как апокалипсис. Не наводили почти порядок. Немного почистили грязь, и то не все. В Олешках так же последствия особо никто не ликвидировал. В других населенных пунктах более-менее нормально или мы чего-то не знаем,
– отметил Никитенко.
К примеру, село Старая Збурьевка практически отрезано от цивилизации. Месяц не было света и связи, неделю – было, сейчас – снова нет. Год назад там передвигались на лодках, а теперь неизвестно, что там происходит. Таких примеров очень много.
Что известно о подрыве Каховской ГЭС
- Российские оккупанты заминировали Каховскую ГЭС в первые дни вторжения в Украину и взорвали ее в 02:50 6 июня 2023 года. В Укргидроэнерго заявили, что ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
- Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, что предварительные расчеты указывают на то, что восстанавливать Каховскую ГЭС придется 6 – 7 лет.
- В то же время для восстановления природных экосистем понадобится 10 лет. Над программой восстановления территорий работают специалисты из 20 стран.
- В декабре 2023 года Associated Press сообщило, что Россия скрывает истинное количество жертв, погибших в результате подрыва Каховской ГЭС.
- Уже 6 июня 2024 года стало известно, что СБУ сообщила о подозрении российскому генералу Олегу Макаревичу по приказу которого взорвали Каховскую ГЭС. Ему грозит пожизненное лишение свободы.