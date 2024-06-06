В годовщину подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня, в Организации объединенных наций отмечают день российского языка. Об этом свидетельствует официальное сообщение организации в соцсети Х, пишет 24 Канал.

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ООН отмечает день русского языка

Русский язык является одним из шести официальных языков ООН. Ежегодно 6 июня ООН отмечает День российского языка,

– говорится в сообщении Организации объединенных наций.

Интересно, что ни одного упоминания о преступлении страны-агрессорки, а именно – подрыв Каховской ГЭС, ООН в этот день почему решило не обнародовать, несмотря на страшную экологическую катастрофу и большое количество пострадавших в результате трагедии.

День российского языка в ООН – что это и зачем

Этот праздник, установлен ЮНЕСКО в 2010 году, посвященный российскому языку как одному из шести официальных языков организации. В этот день родился поэт Александр Пушкин, которого считают "отцом" современного российского литературного языка.

Годы идут – ничего не меняется