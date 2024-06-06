В годовщину подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня, в Организации объединенных наций отмечают день российского языка. Об этом свидетельствует официальное сообщение организации в соцсети Х, пишет 24 Канал.
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ООН отмечает день русского языка
Русский язык является одним из шести официальных языков ООН. Ежегодно 6 июня ООН отмечает День российского языка,
– говорится в сообщении Организации объединенных наций.
Интересно, что ни одного упоминания о преступлении страны-агрессорки, а именно – подрыв Каховской ГЭС, ООН в этот день почему решило не обнародовать, несмотря на страшную экологическую катастрофу и большое количество пострадавших в результате трагедии.
День российского языка в ООН – что это и зачем
Этот праздник, установлен ЮНЕСКО в 2010 году, посвященный российскому языку как одному из шести официальных языков организации. В этот день родился поэт Александр Пушкин, которого считают "отцом" современного российского литературного языка.
Годы идут – ничего не меняется
- Подрыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня 2023 года и к обеду уже были затоплены около десяти населенных пунктов Херсонской области. В то же время на странице ООН в соцсети Х появилось сообщение о дне российского языка.
- В организации вспомнили о катастрофе Каховской ГЭС, которую вызвала Россия, только после сообщения о российском языке. На главной странице ООН в соцсетях есть только репост сообщения украинского филиала о Каховской ГЭС.
- ООН ретвитнула публикацию российских представителей организации, в которой говорится: "Цели в области устойчивого развития – это общий призыв к действиям по искоренению нищеты, защиты планеты и обеспечения того, чтобы все люди жили в мире и процветании".
- Еще в тот раз комментариях под сообщением ООН о дне российского языка немало украинцев оставили гневные комментарии. В частности, Организацию объединенных наций тогда обвинили в цинизме, а также публиковали видео последствия подрыва Каховской ГЭС.
- Восстановление Каховской дамбы важна для возобновления экономической деятельности Херсонской области, в частности работы аграриев. Оккупанты фактически уничтожили систему орошения. Если не восстановить дамбу, произойдут катастрофические изменения в экологии и в проживании людей на этих территориях.