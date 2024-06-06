Для Украины подрыв Каховской ГЭС нанес большие последствия и потери. Генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота рассказал, сколько времени понадобится для их преодоления.

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Сначала нужно деоккупировать украинские территории

По словам Игоря Сироты, предварительные расчеты указывают на то, что восстанавливать Каховскую ГЭС придется 6 – 7 лет.

"Но перед этим нужно, чтобы была деоккупирована территория, и тогда мы сможем осушить место, где произошел подрыв, провести обследование, демонтировать разрушенные сооружения и конструктивы Каховского гидроузла. А дальше уже приступить к непосредственному восстановлению станции", – рассказал он.

Сейчас также трудно спрогнозировать, какой будет станция после восстановления. К сожалению, специалистам до сих пор не удалось провести соответствующие экспертизы, которые показали бы, насколько там критическая ситуация с конструктивами и размыванием дна.

Поэтому ждем деоккупации и работаем над восстановлением других станций 24/7. Мы держим свой фронт работ, однако сейчас не можем сравниться с защитниками, которые стоят на военном фронте – на первой линии обороны,

– добавил Сирота.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС