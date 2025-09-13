У Росії підірвали залізницю: загинули два росгвардійці
- У Орловській області Росії стався вибух на залізниці, загинули двоє співробітників Росгвардії.
- Через інцидент було затримано рух поїздів.
Увечері 13 вересня в Орловській області на залізниці стався вибух. Є загиблі.
Подія відбулася на перегоні Малоархангельськ – Глазунівка. Там, за словами губернатора Орловської області Андрія Кличкова, під час перевірки залізничних колій було виявлено вибухові пристрої, передає 24 Канал.
Що відомо про вибух на залізниці в Орловській області?
Внаслідок підриву однієї із вибухівок загинули двоє осіб, ще одна отримала поранення. Через інцидент затримали рух низки поїздів далекого прямування.
Губернатор заявив, що наразі російські силовики розшукують осіб, які заклали вибухові пристрої.
Тим часом виконуючий обов'язки губернатора сусідньої Курської області Олександр Хінштейн уточнив, що загиблі – це співробітники Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані.
Що відомо про останні вибухи у Росії?
- Вдень 13 вересня дрони ГУР атакували НПЗ "Башнафта-Новойл" у столиці Республіки Башкортостан Уфі. Внаслідок удару на території об'єкта розпочалася масштабна пожежа, значних пошкоджень зазнала вакуумна колона первинної переробки нафти.
- Уночі 12 вересня під атакою безпілотників опинилася Ленінградська область. Там був уражений найбільший нафтоналивний порт на Балтійському морі, розташований у Приморську. Відомо, що саме тут окупанти навантажували нафтою кораблі "тіньового флоту".
- Також 12 вересня дрони атакували нафтобазу у Смоленській області. Про мінімум 2 влучання писали місцеві телеграм-канали.