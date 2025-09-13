Вечером 13 сентября в Орловской области на железной дороге произошел взрыв. Есть погибшие.

Происшествие произошло на перегоне Малоархангельск – Глазуновка. Там, по словам губернатора Орловской области Андрея Кличкова, во время проверки железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, передает 24 Канал.

Смотрите также Атака беспилотников СБУ на порт Приморск: Reuters узнали новые детали

Что известно о взрыве на железной дороге в Орловской области?

В результате подрыва одной из взрывчаток погибли два человека, еще один получил ранения. Из-за инцидента задержали движение ряда поездов дальнего следования.

Губернатор заявил, что сейчас российские силовики разыскивают лиц, которые заложили взрывные устройства.

Между тем исполняющий обязанности губернатора соседней Курской области Александр Хинштейн уточнил, что погибшие – это сотрудники Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.

Что известно о последних взрывах в России?