В России взорвали железную дорогу: погибли два росгвардейца
- В Орловской области России произошел взрыв на железной дороге, погибли двое сотрудников Росгвардии.
- Из-за инцидента было задержано движение поездов.
Вечером 13 сентября в Орловской области на железной дороге произошел взрыв. Есть погибшие.
Происшествие произошло на перегоне Малоархангельск – Глазуновка. Там, по словам губернатора Орловской области Андрея Кличкова, во время проверки железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства, передает 24 Канал.
Что известно о взрыве на железной дороге в Орловской области?
В результате подрыва одной из взрывчаток погибли два человека, еще один получил ранения. Из-за инцидента задержали движение ряда поездов дальнего следования.
Губернатор заявил, что сейчас российские силовики разыскивают лиц, которые заложили взрывные устройства.
Между тем исполняющий обязанности губернатора соседней Курской области Александр Хинштейн уточнил, что погибшие – это сотрудники Росгвардии, еще один находится в тяжелом состоянии.
Что известно о последних взрывах в России?
- Днем 13 сентября дроны ГУР атаковали НПЗ "Башнафта-Новойл" в столице Республики Башкортостан Уфе. В результате удара на территории объекта начался масштабный пожар, значительные повреждения получила вакуумная колонна первичной переработки нефти.
- Ночью 12 сентября под атакой беспилотников оказалась Ленинградская область. Там был поражен крупнейший нефтеналивной порт на Балтийском море, расположенный в Приморске. Известно, что именно здесь оккупанты нагружали нефтью корабли "теневого флота".
- Также 12 сентября дроны атаковали нефтебазу в Смоленской области. О минимум 2 попаданиях писали местные телеграмм-каналы.