Фальшива "смерть" дружини і не тільки: із чим чоловіки намагаються виїхати за кордон

Військово-облікові документи, пенсійні посвідчення, паспорти, а також свідоцтва про шлюб та народження. Лише за 2023 рік прикордонники вилучили більше 3300 підроблених документів для виїзду за кордон. А їхні власники стали фігурантами кримінальних справ.

Що підробляють найчастіше, як досліджують "липові" офіційні папери експерти-криміналісти та чи існує ідеальна фальшивка – розповідає 24 Канал у рамках програми "Кордон.UA".

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Що підробляють найчастіше

За якихось пів години один із мешканців Київщини виграв унікальний джекпот: можливість стати фігурантом одразу 3 кримінальних справ – за використання підроблених документів, пропозицію хабаря та ухилення від призову.

Прикордонники встановили: його тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідка ВЛК – "липа".

Фальшиві документи на кордоні виявляють щодня. Свідоцтва про народження дітей, смерть дружини чи пенсійні посвідчення – неповний перелік того, з чим намагаються виїхати з країни чоловіки призовного віку. Утім, найбільшу популярність мають саме довідки ВЛК про непридатність до військової служби.

"Найчастіше підробляють висновки лікарсько-консультативних комісій, оскільки отримати посвідчення інваліда практично неможливо законним шляхом, якщо людина здорова, а от висновки лікарсько-консультативної комісії зробити набагато простіше. Там всього треба замовити декілька штампів, які використовують лікарні – і штампується фактично в таких кочових умовах", – зазначила начальниця пункту пропуску "Вилок" Вікторія Галковська.

Як досліджують "липові" офіційні папери

Охочих купити сумнівну "ксиву" вистачає. Продавці гарантують ідеальну якість "товару". Існують навіть спеціалізовані вебсайти зі справжніми промороликами.

Проте усі ці "гарантії" закінчуються у кабіні паспортного контролю. Прикордонники переконують: викрити підробку для інспектора – не проблема. У нього є необхідні прилади, зразки документів і бази даних.

"Але то дуже просто виявляється, встановлюється взаємодія з лікарнями, лікарями. Ми перевіряємо по всіх базах. Використовуємо базу даних "Оберіг", маємо доступ до неї так само. Тобто, якщо людина має проблеми з ТЦК, або взагалі із законом, є багато баз даних за якими це дуже просто перевірити", – зазначила Вікторія Галковська.

Багато важать пильність та інтуїція, коли до уваги береться навіть поведінка людини.

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Роботу починає криміналістична лабораторія "на колесах"

"Спочатку спілкуємося з людиною. Питаємо процедуру отримання документів, діагноз, перевіряємо наявність лікарських засобів, які вони везуть з собою. Звичайно, здорова людина не буде мати при собі ліків, які написані в неї на листках, яких вона навіть в очі не бачила. Отримала, грубо кажучи, перед тим, як зайшла в пункт пропуску", – розповіла начальниця пункту пропуску "Вилок".

Та якщо виникають сумніви, до справи беруться інші фахівці зі значно потужнішою технікою.

Той, хто бачив на наших дорогах цей автомобіль, навряд чи здогадувався про його справжнє призначення. Перед вами – мобільна криміналістична лабораторія прикордонної служби.

Машину із новітнім обладнанням прикордонники отримали ще у 2021 році від Федеральної поліції Німеччини. Відтоді вона не простоює. За кілька хвилин, просто з коліс, тут можна винести вердикт будь-якому документу.

Ми використовуємо цей автомобіль під час надання експертної оцінки і на блок-постах, і на контрольних пунктах, і на пунктах пропуску – за необхідності. У будь-який час машина виїжджає, і вона укомплектована, і екіпаж машини, і 2 експерти,

– сказала начальниця Головного експертно-криміналістичного центру ДПСУ Олена Бачук.

"Першим кроком ми перевіряємо документ на загальний вигляд: форма, бланк, розміри, спосіб оформлення та заповнення, потім ми використовуємо, спеціальні джерела світла", – додав начальник відділу технічної експертизи документів Олександр Бригинець.

Автомобіль і справді універсальний. Він також є пересувним навчальним центром для інспекторів, які працюють на кордоні. Інформація про нові види фальшування та методи їх виявлення для них наразі дуже актуальна.

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У гру вступає головний експертно-криміналістичний центр ДПСУ

Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби – найвищий рівень контролю. Тут атестовані фахівці досліджують документи, зокрема й у рамках кримінальних справ.

У нас є підготовлений та атестований персонал. Також є надсучасна криміналістична техніка. Плюс програмне забезпечення й можливості отримувати нові знання. І ми постійно над цим працюємо,

– зауважила начальниця Головного експертно-криміналістичного центру ДПСУ Олена Бачук.

Кожна підробка, яка потрапляє сюди, перевіряється на комплексі британського виробництва зі складною назвою "відеоспектральний компаратор". До речі, у даній комплектації він – єдиний в Україні.

"На дослідженні у нас – тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Цей документ був вилучений під час прикордонного контролю. У цьому випадку тут повністю підроблене кліше печатки територіального центру комплектування. Не змогли повторити форму букви "ц", і, як бачите, тут в зразку ніжка уходить трошки в сторону у зразку кліше, а тут вона іде прямо", – мовив начальник відділу технічної експертизи документів Олександр Бригинець.

На перевірку також відправилося пенсійне посвідчення. Як виявилося, документ просто був придбаний через інтернет. Він повністю надрукований принтером. На екрані одразу видно розбіжності: праворуч – зразок, ліворуч – підробка. Інший шрифт, інший фон, а замість мікродруку – одна суцільна лінія.

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Чи існує ідеальна фальшивка

Під час дослідження експерти використовують офіційні зразки документів, та реальні фальшивки. Останні, як правило, поповнюють колекцію центру після того, як суд виніс вердикт їхньому власнику.

У нашій колекції є також і підроблені паспортні та інші документи. Як формати ID-1 у вигляді карток, які сформовані у нас шляхом проведення судових експертиз. Ці документи використовуються нашими експертами для підготовки інспекторського складу як наочний матеріал,

– судовий експерт Олексій Марковський.

Експерти центру переконують: ідеальної підробки на сьогодні не існує. Завдяки сучасним технологіям навіть генія фальшування рано чи пізно виведуть на чисту воду.