Фальшивая "смерть" жены и не только: с чем мужчины пытаются выехать за границу

Военно-учетные документы, пенсионные удостоверения, паспорта, а также свидетельства о браке и рождении. Только за 2023 год пограничники изъяли более 3300 поддельных документов для выезда за границу. А их владельцы стали фигурантами уголовных дел.

Что подделывают чаще всего, как исследуют "липовые" официальные бумаги эксперты-криминалисты и существует ли идеальная фальшивка – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Что подделывают чаще всего

За каких-то полчаса один из жителей Киевщины выиграл уникальный джекпот: возможность стать фигурантом сразу 3 уголовных дел – за использование поддельных документов, предложение взятки и уклонение от призыва.

Пограничники установили: его временное удостоверение военнообязанного и справка ВВК – "липа".

Фальшивые документы на границе обнаруживают ежедневно. Свидетельства о рождении детей, смерти жены или пенсионные удостоверения – неполный перечень того, с чем пытаются выехать из страны мужчины призывного возраста. Впрочем, наибольшую популярность имеют именно справки ВВК о непригодности к военной службе.

"Чаще всего подделывают выводы врачебно-консультативных комиссий, поскольку получить удостоверение инвалида практически невозможно законным путем, если человек здоров, а вот выводы врачебно-консультативной комиссии сделать гораздо проще. Там всего надо заказать несколько штампов, которые используют больницы – и штампуется фактически в таких кочевых условиях", – отметила начальница пункта пропуска "Вилок" Виктория Галковская.

Как исследуют "липовые" официальные бумаги

Желающих купить сомнительную "ксиву" хватает. Продавцы гарантируют идеальное качество "товара". Существуют даже специализированные вебсайты с настоящими промороликами.

Однако все эти "гарантии" заканчиваются в кабине паспортного контроля. Пограничники убеждают: разоблачить подделку для инспектора – не проблема. У него есть необходимые приборы, образцы документов и базы данных.

"Но это очень просто оказывается, устанавливается взаимодействие с больницами, врачами. Мы проверяем по всем базам. Используем базу данных "Оберег", имеем доступ к ней так же. То есть, если человек имеет проблемы с ТЦК, или вообще с законом, есть много баз данных по которым это очень просто проверить", – отметила Виктория Галковская.

Много весят бдительность и интуиция, когда во внимание берется даже поведение человека.

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Работу начинает криминалистическая лаборатория "на колесах"

"Сначала общаемся с человеком. Спрашиваем процедуру получения документов, диагноз, проверяем наличие лекарственных средств, которые они везут с собой. Конечно, здоровый человек не будет иметь при себе лекарств, которые написаны у него на листках, которых он даже в глаза не видел. Получила, грубо говоря, перед тем, как зашла в пункт пропуска", – рассказала начальница пункта пропуска "Вилок".

Но если возникают сомнения, к делу берутся другие специалисты со значительно более мощной техникой.

Тот, кто видел на наших дорогах этот автомобиль, вряд ли догадывался о его настоящем назначении. Перед вами – мобильная криминалистическая лаборатория пограничной службы.

Машину с новейшим оборудованием пограничники получили еще в 2021 году от Федеральной полиции Германии. С тех пор она не простаивает. За несколько минут, просто с колес, здесь можно вынести вердикт любому документу.

Мы используем этот автомобиль при предоставлении экспертной оценки и на блок-постах, и на контрольных пунктах, и на пунктах пропуска – при необходимости. В любое время машина выезжает, и она укомплектована, и экипаж машины, и 2 эксперта,

– сказала начальница Главного экспертно-криминалистического центра ГПСУ Елена Бачук.

"Первым шагом мы проверяем документ на общий вид: форма, бланк, размеры, способ оформления и заполнения, затем мы используем, специальные источники света", – добавил начальник отдела технической экспертизы документов Александр Бригинец.

Автомобиль действительно универсальный. Он также является передвижным учебным центром для инспекторов, работающих на границе. Информация о новых видах фальсификации и методы их выявления для них сейчас очень актуальна.

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В игру вступает главный экспертно-криминалистический центр ГПСУ

Главный экспертно-криминалистический центр Государственной пограничной службы – самый высокий уровень контроля. Здесь аттестованные специалисты исследуют документы, в том числе и в рамках уголовных дел.

У нас есть подготовленный и аттестованный персонал. Также есть сверхсовременная криминалистическая техника. Плюс программное обеспечение и возможности получать новые знания. И мы постоянно над этим работаем,

– отметила начальница Главного экспертно-криминалистического центра ГПСУ Елена Бачук.

Каждая подделка, которая попадает сюда, проверяется на комплексе британского производства со сложным названием "видеоспектральный компаратор". Кстати, в данной комплектации он – единственный в Украине.

"На исследовании у нас – временное удостоверение военнообязанного. Этот документ был изъят во время пограничного контроля. В этом случае здесь полностью поддельное клише печати территориального центра комплектования. Не смогли повторить форму буквы "ц", и, как видите, здесь в образце ножка уходит немножко в сторону в образце клише, а здесь она идет прямо", – сказал начальник отдела технической экспертизы документов Александр Бригинец.

На проверку также отправилось пенсионное удостоверение. Как оказалось, документ просто был приобретен через интернет. Он полностью напечатан принтером. На экране сразу видны расхождения: справа – образец, слева – подделка. Другой шрифт, другой фон, а вместо микропечати – одна сплошная линия.

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Существует ли идеальная фальшивка

Во время исследования эксперты используют официальные образцы документов, и реальные фальшивки. Последние, как правило, пополняют коллекцию центра после того, как суд вынес вердикт их владельцу.

В нашей коллекции есть также и поддельные паспортные и другие документы. Как форматы ID-1 в виде карточек, которые сформированы у нас путем проведения судебных экспертиз. Эти документы используются нашими экспертами для подготовки инспекторского состава как наглядный материал,

– судебный эксперт Алексей Марковский.

Эксперты центра убеждают: идеальной подделки на сегодня не существует. Благодаря современным технологиям даже гения фальсификации рано или поздно выведут на чистую воду.