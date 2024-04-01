Кто именно может осуществлять сопровождение людей с инвалидностью II группы и какие для этого нужны документы. Какими будут правила пересечения границы с человеком с инвалидностью с 1 апреля – рассказывает 24 Канал.
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Осуществлять сопровождение человека с инвалидностью могут:
- лица, находящиеся в родственных отношениях с человеком с инвалидностью (супруги, дети могут сопровождать родителей и наоборот);
- юридическое или физическое лицо, которое ухаживает за инвалидами (при наличии подтверждающих документов);
- представитель организации, осуществляющей социальную работу по уходу за людьми с инвалидностью.
Как происходит пересечение границы
Согласно правилам пересечь границу через пропускной пункт можно, только сопровождая человека с инвалидностью. То есть сам факт наличия лица с инвалидностью не предоставляет военнообязанному человеку права на самостоятельное пересечение границы.
Самостоятельно пересечь пропускной пункт без лица с инвалидностью можно только, если такой человек уже находится за границей. Для этого надо справка о пребывании лица с инвалидностью на консульском учете в другой стране.
Какие документы нужны
Для пересечения границы с лицом с инвалидностью II группы надо предоставить полный пакет документов, перечень которых зависит от того, кто является сопровождающим и кого сопровождают.
Сопровождение жены с инвалидностью
Осуществить сопровождение жены с инвалидностью на границе может ее официальный муж при наличии документов, подтверждающих инвалидность и родственные связи:
- справка МСЭК об инвалидности II группы;
- свидетельство о браке;
- пенсионное удостоверение.
Сопровождение собственных родителей или родителей жены
Для пересечения границы в сопровождении собственных родителей или родителей жены следует иметь следующие документы:
- документы, подтверждающие родственные связи и совместное проживание. Это могут быть: выписка из демографического реестра о регистрации по одному адресу, свидетельство о рождении, свидетельство о браке;
- справка МСЭК об инвалидности II группы;
- пенсионное удостоверение;
- справка ВКК о необходимости постоянного постороннего ухода за человеком с инвалидностью;
- акт установления постоянного постороннего ухода за лицом.
Сопровождение детей с инвалидностью II группы
Сопровождать детей с инвалидностью при выезде за пределы Украины может мать или отец, опекун, попечитель, приемные родители, родители-воспитатели. Сопровождение может осуществлять совершеннолетний брат, сестра, бабушка, дед, мачеха, отчим с учетом их принадлежности к перечню категорий лиц, которые освобождены от военной службы и мобилизации.
Для выезда за пределы Украины, сопровождая детей с инвалидностью, нужны:
- документы, подтверждающие родственные связи (в случае сопровождения отцом или матерью);
- документы, подтверждающие соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью – в случае осуществления сопровождения попечителем, опекуном, родителями-воспитателями, одним или обоими приемными родителями).
Особенности сопровождения лица с инвалидностью ІІ группы за границу
После прибытия лица с инвалидностью и сопровождающего на место временного пребывания за пределами Украины необходимо в течение одного рабочего дня обратиться в консульское учреждение Украины в государстве пребывания для взятия лиц с инвалидностью на консульский учет.
Консульское учреждение в течение одного рабочего дня обязано через МИД проинформировать Минсоцполитики и Национальную социальную службу о взятии лиц с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе, на консульский учет.