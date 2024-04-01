Хто саме може здійснювати супровід людей з інвалідністю ІІ групи та які для цього потрібні документи. Якими будуть правила перетину кордону з людиною з інвалідністю з 1 квітня – розповідає 24 Канал.

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Здійснювати супровід людини з інвалідністю можуть:

особи, що перебувають у родинних стосунках з людиною з інвалідністю (подружжя, діти можуть супроводжувати батьків та навпаки);

юридична або фізична особа, яка доглядає за інвалідами (за наявності підтверджувальних документів);

представник організації, що здійснює соціальну роботу з догляду за людьми з інвалідністю.

Довідково. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 57 від 27 січня 1995 року під час воєнного стану перетинати державний кордон мають право ті громадяни України, які постійно доглядають за особами з інвалідністю I й II групи, супроводжують осіб з інвалідністю ІІ групи, дітей з інвалідністю ІІ групи та осіб, які потребують постійного догляду.

Як відбувається перетин кордону

Згідно з правилами перетнути кордон через пропускний пункт можна, лише супроводжуючи людину з інвалідністю. Тобто сам факт наявності особи з інвалідністю не надає військовозобов'язаній людині права на самостійний перетин кордону.

Самостійно перетнути пропускний пункт без особи з інвалідністю можна лише, якщо така людина вже перебуває за кордоном. Для цього треба довідка про перебування особи з інвалідністю на консульському обліку в іншій країні.

Зверніть увагу. Супровідники повинні повернутися в Україну не пізніше ніж особа, яку вони супроводжували. Якщо людина з інвалідністю повернеться з за кордону самостійно — це порушення.

Які документи потрібні

Для перетину кордону з особою з інвалідністю ІІ групи треба надати повний пакет документів, перелік яких залежить від того, хто є супровідником та кого супроводжують.

Супровід дружини з інвалідністю

Здійснити супровід дружини з інвалідністю на кордоні може її офіційний чоловік за наявності документів, які підтверджують інвалідність та родинні звʼязки:

довідка МСЕК про інвалідність ІІ групи;

свідоцтво про шлюб;

пенсійне посвідчення.

Супровід власних батьків або батьків дружини

Для перетину кордону під час супроводу власних батьків або батьків дружини слід мати такі документи:

документи, що підтверджують родинні зв'язки та спільне проживання. Це можуть бути: витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб;

довідка МСЕК про інвалідність ІІ групи;

пенсійне посвідчення;

довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду за людиною з інвалідністю;

акт встановлення постійного стороннього догляду за особою.

Супровід дітей з інвалідністю ІІ групи

Супроводжувати дітей з інвалідністю при виїзді за межі України може матір або батько, опікун, піклувальник, прийомні батьки, батьки-вихователі. Супровід може здійснювати повнолітній брат, сестра, баба, дід, мачуха, вітчим з урахуванням їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації.

Для виїзду за межі України, супроводжуючи дітей з інвалідністю, потрібні:

документи, що підтверджують родинні зв'язки (у разі супроводу батьком або матір'ю);

документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю – у разі здійснення супроводу піклувальником, опікуном, батьками-вихователями, одним або обома прийомними батьками).

Особливості супроводу особи з інвалідністю ІІ групи за кордон

Після прибуття особи з інвалідністю та супровідника на місце тимчасового перебування за межами України необхідно протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю на консульський облік.

Консульська установа протягом одного робочого дня зобов'язана через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Національну соціальну службу про взяття осіб з інвалідністю, які потребують постійного догляду, на консульський облік.