Хто саме може здійснювати супровід людей з інвалідністю ІІ групи та які для цього потрібні документи. Якими будуть правила перетину кордону з людиною з інвалідністю з 1 квітня – розповідає 24 Канал.
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Здійснювати супровід людини з інвалідністю можуть:
- особи, що перебувають у родинних стосунках з людиною з інвалідністю (подружжя, діти можуть супроводжувати батьків та навпаки);
- юридична або фізична особа, яка доглядає за інвалідами (за наявності підтверджувальних документів);
- представник організації, що здійснює соціальну роботу з догляду за людьми з інвалідністю.
Як відбувається перетин кордону
Згідно з правилами перетнути кордон через пропускний пункт можна, лише супроводжуючи людину з інвалідністю. Тобто сам факт наявності особи з інвалідністю не надає військовозобов'язаній людині права на самостійний перетин кордону.
Самостійно перетнути пропускний пункт без особи з інвалідністю можна лише, якщо така людина вже перебуває за кордоном. Для цього треба довідка про перебування особи з інвалідністю на консульському обліку в іншій країні.
Які документи потрібні
Для перетину кордону з особою з інвалідністю ІІ групи треба надати повний пакет документів, перелік яких залежить від того, хто є супровідником та кого супроводжують.
Супровід дружини з інвалідністю
Здійснити супровід дружини з інвалідністю на кордоні може її офіційний чоловік за наявності документів, які підтверджують інвалідність та родинні звʼязки:
- довідка МСЕК про інвалідність ІІ групи;
- свідоцтво про шлюб;
- пенсійне посвідчення.
Супровід власних батьків або батьків дружини
Для перетину кордону під час супроводу власних батьків або батьків дружини слід мати такі документи:
- документи, що підтверджують родинні зв'язки та спільне проживання. Це можуть бути: витяг з демографічного реєстру про реєстрацію за однією адресою, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб;
- довідка МСЕК про інвалідність ІІ групи;
- пенсійне посвідчення;
- довідка ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду за людиною з інвалідністю;
- акт встановлення постійного стороннього догляду за особою.
Супровід дітей з інвалідністю ІІ групи
Супроводжувати дітей з інвалідністю при виїзді за межі України може матір або батько, опікун, піклувальник, прийомні батьки, батьки-вихователі. Супровід може здійснювати повнолітній брат, сестра, баба, дід, мачуха, вітчим з урахуванням їх приналежності до переліку категорій осіб, які звільнені від військової служби та мобілізації.
Для виїзду за межі України, супроводжуючи дітей з інвалідністю, потрібні:
- документи, що підтверджують родинні зв'язки (у разі супроводу батьком або матір'ю);
- документи, що підтверджують відповідні повноваження особи, що супроводжує дитину з інвалідністю – у разі здійснення супроводу піклувальником, опікуном, батьками-вихователями, одним або обома прийомними батьками).
Особливості супроводу особи з інвалідністю ІІ групи за кордон
Після прибуття особи з інвалідністю та супровідника на місце тимчасового перебування за межами України необхідно протягом одного робочого дня звернутися до консульської установи України в державі перебування для взяття осіб з інвалідністю на консульський облік.
Консульська установа протягом одного робочого дня зобов'язана через МЗС поінформувати Мінсоцполітики та Національну соціальну службу про взяття осіб з інвалідністю, які потребують постійного догляду, на консульський облік.