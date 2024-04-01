В Украине продлили действие военного положения и всеобщую военную мобилизацию до 13 мая 2024 года. Как будет происходить призыв и какие еще изменения планируются в процессе мобилизации – читайте в материале 24 Канала.

Читайте также Более высокие пенсии, зарплаты, а также новые штрафы и правила с 1 апреля: что ждет украинцев вскоре

Кто не подлежит мобилизации по состоянию здоровья

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии); беременные военнообязанные женщины.

Обратите внимание! Понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства. Эти люди, вероятно, будут проходить повторную военно-врачебную комиссию.

Кто не подлежит мобилизации по семейным обстоятельствам

Также часть граждан могут получить отсрочку по семейным обстоятельствам. К таким категориям относятся:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

в возрасте до 18 лет; женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

заняты постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе ;

; которые имеют жену (мужа) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью I или II группы при условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать.

Важно! О том, как оформить уход за человеком с инвалидностью и кто имеет на него право, мы рассказывали в материале.

опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы , лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

, лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход; женщины и мужчины, которые имеют несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения; женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции (АТО, ООС).

Кто не подлежит мобилизации по специальности

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Бюро экономической безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Сейчас Комитет по вопросам обороны Верховной Рады завершил рассмотрение более 4269 поправок к законопроекту о мобилизации. Уже через две недели документ могут вынести на голосование во втором чтении.