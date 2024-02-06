Действие указа продлевают уже в десятый раз. Вместе с тем депутаты проголосовали за продолжение всеобщей мобилизации, пишет 24 Канал.

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Что известно о продлении военного положения

Парламент утвердил указ президента № 10456 о продлении действия военного положения. За – 335,
– сообщил нардеп Ярослав Железняк.

На этот раз военное положение традиционно продлили на 90 дней. Так, оно будет действовать до 13 мая 2024 года.

В Украине продлили военное положение и мобилизацию
Нардепы проголосовали за военное положение в Украине до мая 2024 года / Фото Железняка

Кстати, Верховная Рада в десятый раз проголосовала за военное положение.

Перед этим по представлению Владимира Зеленского Верховная Рада продолжала военное положение и всеобщую мобилизацию:

  • 24 февраля 2022 года;
  • 15 марта 2022 года;
  • 21 апреля 2022 года;
  • 15 августа 2022 года
  • 16 ноября 2022 года;
  • 7 февраля 2023 года;
  • 2 мая 2023 года;
  • 27 июля 2023 года;
  • 8 ноября 2023 года.

Что этому предшествовало

  • Каждый раз Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду инициативу о продлении всеобщей мобилизации и военного положения. На этот раз это случилось 5 февраля.
  • Уже 6 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал продление военного положения и всеобщей мобилизации и рекомендовал продлить действие указов 10457 и 10456 еще на 90 дней.
  • Стоит заметить, что впервые Верховная Рада проголосовала за указы в первый день полномасштабного вторжения России, ведь на рассвете 24 февраля 2022 враг начал наступление и обстрелы всей Украины.