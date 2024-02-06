Действие указа продлевают уже в десятый раз. Вместе с тем депутаты проголосовали за продолжение всеобщей мобилизации, пишет 24 Канал.

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Что известно о продлении военного положения

Парламент утвердил указ президента № 10456 о продлении действия военного положения. За – 335,

– сообщил нардеп Ярослав Железняк.

На этот раз военное положение традиционно продлили на 90 дней. Так, оно будет действовать до 13 мая 2024 года.



Нардепы проголосовали за военное положение в Украине до мая 2024 года / Фото Железняка

Кстати, Верховная Рада в десятый раз проголосовала за военное положение.

Перед этим по представлению Владимира Зеленского Верховная Рада продолжала военное положение и всеобщую мобилизацию:

24 февраля 2022 года;

15 марта 2022 года;

21 апреля 2022 года;

15 августа 2022 года

16 ноября 2022 года;

7 февраля 2023 года;

2 мая 2023 года;

27 июля 2023 года;

8 ноября 2023 года.

Что этому предшествовало